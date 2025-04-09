黃文山接任台中科博館長 將成立氣候變遷生物中心

國立科學博物館前館長焦傳金因3年任期屆滿，2月16日歸建清華大學，由學術副館長黃文山代理館長，3月28日正式接任館長，今舉行布達典禮。黃文山上任後提出四大施政目標，包括改善科博館舊展廳，並將成立「氣候變遷與生物鏈結中心」，希望提供更全面的研究與展示。

黃文山自1992年進入科博館，歷任研究員、生物組主任、學術副館長等職，擁有豐富學術與管理經驗，也是館內第一位內陞的館長。

黃文山上任後提出四大施政目標，包括推動展示場域更新、深化科博館本土化與國際化發展、成立氣候變遷與生物鏈結中心、強化淨零排碳與AI技術應用，致力提升科博館的影響力與競爭力。

黃文山指出，科博館已開館近40年，現有展示空間亟需提升，他計畫改善生命科學廳、人類文化廳與地球環境廳等展廳，提供更具啟發性的科學體驗，吸引更多民眾參觀。

另外，科博館作為國內科學館的領航者，在國際拓展方面仍有發展空間，未來將集中資源與人力，每1至2年推出優質特展巡迴海外，提升台灣在國際學術與科學教育領域的能見度。

針對全球氣候變遷議題，黃文山說，目前國內的相關研究多關注人類影響，對生物多樣性的關注較有限。因此科博館將成立「氣候變遷與生物鏈結中心」，希望能補足這塊關鍵的科學拼圖，提供更全面的研究與展示。