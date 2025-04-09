新光三越進入第三階段整修 要恢復營業得先做完「3件事」

台中新光三越氣爆案將屆2個月，新光三越公司日前讓完成專櫃貨物與物流人員取貨，整個修復計畫進入第三階段「整體修復至可供使用」。市府表示，第三階段有3大主軸，包含修復樓層安全計畫、各樓層安全評估，以及傷亡者賠償，完成後才能恢復部分營業。

都市發展局指出，氣爆案發生後要求新光三越分三階段修復，第一階段是外牆全掛物的安全防護措施，新光三越已於3月9日架設外牆防護網，包含東、北、西面共14處防護網，也在地面設置安全圍籬，3月27日向都發局報備。

都發局表示，第二階段式建築物整體安全評估與人員暫時進出，新光三越公司3月5日完成私人取物作業，共733人次出入取物，專櫃及物流人員取貨則從3月14日開始，原本預計持續到4月19日，提前於4月7日完成，共3954人次、1103輛汽貨車出入。

都發局說，第三階段就是將建物修復道可供使用，新光三越公司3月27日提出整體整建修復計畫，經結構技師公會諮詢計畫可行，4月1日已先進入4樓搭設；不過完整的整體安全評估與專業簽證，如外牆、結構、升降機、消防、瓦斯管線等等尚未提出，都發局請新光三越迅速補正。

都發局長李正偉表示，後續三大主軸分別是修復樓層安全防護計畫、各樓層安全評估鑑定，以及相關傷亡者的賠償，新光三越後續若希望恢復部分營業，須完成上述3事項；也提醒新光三越公司，整建修復施工前須先配合警方，蒐集火調證物等等，確認後才能全面施工。