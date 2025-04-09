劉厝溪黑油汙染農田 台中查禍首

台中市南屯區劉厝溪在清明連假期間疑遭偷排黑油，汙染周邊約2公頃農田，農民權益受損。台中市環保局說，4月3日獲報，立即啟動應變機制，抽除約86.28噸廢汙水，協助汙染農地除汙，並已鎖定可疑排水系統及附近相關設施，盡速查出汙染源，最高可罰300萬元。

市議員朱暖英接獲當地農民陳情後，7日下午會同環保局、水利局相關人員及鎮平里長廖秀麗、中和里長蔡德勇等人，到劉厝溪受汙染路段實地會勘，發現溪水呈現異常的黑色，水面漂浮著明顯油漬，鄰近農田的土壤也沾染了油汙。環保與水利人員沿溪仔細勘察，並採集水樣檢測汙染成分，同時沿著上游排水路線追查潛在汙染來源。

環保局說明，環保局在4月3日接獲汙染通報，隨即派員前往稽查，為避免劉厝溪汙染擴大，第一時間會同水利局啟動應變機制，截至7日出動6車12人支援應變作業，現場繫掛吸油棉索、布放片狀吸油棉，並調派槽車抽油水共6車14人，累計至昨天抽除約86.28噸廢汙水，持續加速處理中。

環保局說明，劉厝溪遭排放黑褐色油汙，依氣味及外觀初判為廢機油，主要油汙聚集在新民巷橋下攔油繩前，面積約1800平方公尺，另少部分油汙流往劉厝溪下游，概估影響面積約2公頃（含行水區）。

環保局指出，後續將偕同水利局從汙水下水道開蓋勘查，盡速追查汙染源，現已鎖定可疑排水系統及附近相關設施，一旦查出元凶，將依水汙染防治法第30條規定重罰，最高可罰300萬元。