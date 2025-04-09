彰化光復郵局改建商業大樓復工

地方充滿期待的彰化市光復郵局改建商業大樓工程，原預定2023年6月完工，未料才打地基，卻因原計畫進駐的國賓影城突然抽腿而停擺約3年。經變更設計後，承續工程近日復工，將興建地下3層、地上7層商業大樓，力拚2027年8月完工。

光復郵局位在彰化市光復路與和平路口，占地560坪，位處彰化火車站前商圈的黃金地段，中華郵政原以4.55億元發包，規畫改建為地下3層、地上6層商業大樓，並與國賓影城簽約，3到6樓經營影城，1、2樓仍供郵局使用，地下3層停車場，其他樓層則是美食廣場及健身中心等，2020年12月開工，原預定2023年6月完工。

不料，光復郵局改建工程還在打地基時，國賓影城疑考量施工的中友百貨彰化店也規畫影城，擔心經營空間遭擠壓，決定終止契約，迫使改建工程停工，中華郵政即向彰化縣政府申請變更設計，改為地下3樓地上7樓商業大樓。

光復郵局改建工程停擺約3年，承續工程經中華郵政重新發包，總經費5億5100萬元，上月31日復工，預定2027年8月17日完工。

新大樓強調建築活潑化，使用在地化，異業結合的新世代「郵懸空間」 ，依初步規畫，將影城剔除，1、2樓仍供郵局使用，其餘樓層不再指定特定用途，由於有鄰近彰化火車站的優勢，未來可供補習班、美食廣場、商辦等進駐，或租給公部門做廳舍使用。

彰化火車站商圈周邊建築老舊，在光復郵局改建商業大樓完成後，可稍為改觀，另一受到矚目的是火車站前正在辦理都更的喬友大樓原址，都更會已獲銀行11億元聯貸，擬新建地上26樓、地下4樓的純住宅大樓，完成後，彰化市的門面將有新氣象。