臺鐵新烏日站停車場全面升級 成為另類藝⽂智慧場域

臺鐵新烏⽇⾞站地下停⾞場全⾯升級，由⼤⾞河公司攜⼿臺灣鐵路公司推動改造，⼯程導入智慧科技、⼈本設計與藝⽂美學，除硬體提升之外，更讓停⾞場蛻變為結合交通與⽂化的另類藝⽂智慧創新場域。

全新場域在8日舉辦《入境vs入鏡》藝術聯展開幕茶會，正式對外亮相，並集結知名雕塑家余燈銓等5名藝術家、50件作品，吸引許多民眾到場參觀。

今天的開幕活動，立法院副院長江啟臣、臺灣鐵路公司資產開發處副處長劉睿紘、台中市文化局副局長施純福、大車河總經理楊國瑜、中華民國停車場商業同業公會全國聯合會理事長周明德、藝術家余燈銓等人都出席。

江啟臣受邀出席致詞時表示，樂見停車場納入藝術、科技及人本的元素，讓車主進來停車感覺很舒服。

楊國瑜指出，此次臺鐵新烏⽇站停⾞場改造，涵蓋動線優化、安全升級與環境美化，地⾯鋪設與流線設計重新整建，提升⾞輛進出效率，還新增柵欄機與限⾼架設備，有效防範違停。

⾄於計程⾞、臨停接送與商場卸貨區域，則以顏⾊清楚劃分專⽤⾞道，輔以⼈⾏道規劃，落實⼈⾞分流全⾯守護通⾏安全｡

智慧科技也同步導入包含「⾞位引導」與「在席偵測系統」，協助駕駛即時掌握可⽤⾞位，提升效率與便利性，並因應電動⾞需求增加，場內新增15格電動⾞充電位，含快充與標準設備，並配置防火毯，⼤幅提升停⾞與充電的安全係數｡

在整體美感與便⺠設計上全場粉刷牆⾯、更新節能照明、翻新廁所，營造舒適整潔空間；導引系統則以全新icon設計與清晰字體，重塑動線識別，特殊⾞位以藍、綠、粉三⾊⼤⾊塊區分，提升辨識效率，管理室同步升級服務功能提供市⺠更貼⼼便利的停⾞體驗｡

值得⼀提的是，此次臺鐵新烏⽇站停⾞場改造還特別導入藝術元素，與知名雕塑家余燈銓合作，在⼤廳設置⼤型雕塑作品，並打造藝⽂廊道，邀請多位藝術家展出油畫、⽔墨與多媒材作品，營造流動式藝術氛圍，未來更計畫舉辦學⽣藝術徵件，⿎勵中部學⼦發表創作，讓停⾞場成為城市⽂化的新平台｡

楊國瑜表示，臺鐵新烏⽇站停⾞場的改造不僅體現⼤⾞河對城市交通品質的重視也落實企業對⽂化推廣的社會責任 透過「科技為輔、⼈本為本、藝術為靈魂」的理念，重新定義公共空間的可能性，讓停⾞場不只是停⾞，更是旅程中值得駐⾜的永恆片刻。