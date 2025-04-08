快訊

史上首見！川普與國防部長許諾大撒幣 預告提1兆美元國防預算案

台中新光三越進入修復階段 安全圍籬獲市府備查

中央社／ 台中8日電

台中新光三越氣爆後持續停業，台中市都發局今天表示，業者提報「整體整建修復至可供使用計畫」，其中安全圍籬資料已同意備查，進入第3階段建築物整建修復階段。

台中新光三越2月13日發生氣爆造成重大傷亡，全館至今停止使用及停業中，外界關心建物何時能整修完成重新對外營業，都發局表示，要求業者分3階段加速進行。

都發局說明，台中新光三越第1階段建築物外牆附掛物安全防護計畫的緊急搶災搶險防護措施，已於3月9日完成；第2階段為建築物整體安全評估及人員暫時進出於4月7日完成；目前新光三越修復工程已進入第3階段建築物整建修復階段。

都發局表示，第3階段為建築物整建修復至可供使用，新光三越公司已於3月27日提報「整體整建修復至可供使用計畫」，目前施工架經結構技師公會施工諮詢可行，4月1日已進場先就南向4F部分搭設。

都發局指出，至於甲種安全圍籬（含安全走廊）資料齊備，同意備查。台灣大道及惠來路側全段甲種安全圍籬（含安全走廊）預計4月15日前完成，其中惠來路側甲種安全圍籬（含安全走廊）已於4月7日完成設置，惠來路交通管制已解除。

此外，都發局表示，對於尚未完整提出整體安全評估和專業簽證部分，例如外牆、結構、升降機、消防、瓦斯、水電管線及室內裝修等，則籲請業者依規速補正，並由專業技師簽證經備查後，依計畫修復才能依規申請恢復使用。

建築 新光三越氣爆

延伸閱讀

美國務卿下令審查申簽學生網路發言！禁止這類人入境美國

台中新光氣爆封館 「第二賣場」今台中世貿二館登場

新光三越初夏購物節4/2登場 上半年美妝名品最佳買點

台中新光三越整建修復計畫需補正 業者：持續加速

相關新聞

臺鐵新烏日站停車場全面升級 成為另類藝⽂智慧場域

臺鐵新烏⽇⾞站地下停⾞場全⾯升級，由⼤⾞河公司攜⼿臺灣鐵路公司推動改造，⼯程導入智慧科技、⼈本設計與藝⽂美學，除硬體提升...

影／新北市長侯友宜率團視察台中市府托嬰中心 直呼小孩真可愛

新北市長侯友宜今天下午率團前往台中市政府參訪，會後在台中市長盧秀燕的帶領下，前往位於台中市政府一樓的托嬰中心參觀。過程遇...

侯盧會交流市政 新北與台中互稱兄妹市

新北市長侯友宜今天下午赴台中，與台中市長盧秀燕會面交流市政，主題是美術館開幕和國民運動中心建置；盧希望月底文化局赴新北參...

台中南屯劉厝溪遭偷排黑油汙染農田 環保局追元凶將重罰300萬

台中市南屯區劉厝溪在清明連假期間疑遭偷排黑油，導致溪水變黑、汙染周邊農田，農民權益受損。台中市環保局說，第一時間啟動應變...

川普課徵32%關稅 顏清標：相信媽祖庇佑會化解一切

美國總統川普將關稅提高至32%，引發全球憂心經濟大戰，大甲鎮瀾宮董事長顏清標跟隨大甲媽腳步9天8夜進香，今天在新港舉辦祝...

彰化市大埔、中興路口優化完成 期減少肇事及改善塞車

彰化市大埔路與中興路口是彰化縣去年10大肇事路口第2名，共發生25件車禍34人受傷，彰化縣府獲內政部國土署補助，近日完成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。