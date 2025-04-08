台中南屯劉厝溪遭偷排黑油汙染農田 環保局追元凶將重罰300萬

台中市南屯區劉厝溪在清明連假期間疑遭偷排黑油，導致溪水變黑、汙染周邊農田，農民權益受損。台中市環保局說，第一時間啟動應變機制，抽除約86.28噸廢汙水，並協助汙染農地除汙，將盡速追查汙染源頭，並重罰，最高可罰300萬元。

當地農民陳情表示，清明節連假期間，南屯區劉厝溪遭人偷排大量黑色油汙，並散發刺鼻油臭味，沿岸農田灌溉用水受到嚴重汙染，擔心農作物受損，紛紛向朱暖英求助。

朱暖英昨天下午聯同環保局、水利局相關人員，及鎮平里長廖秀麗、中和里長蔡德勇，到劉厝溪受汙染路段實地會勘，發現溪水呈現異常的黑色，水面漂浮著明顯油漬，鄰近農田的土壤也沾染了油汙。環保與水利人員沿溪仔細勘察，並採集水樣檢測汙染成分，同時沿著上游排水路線追查潛在汙染來源。

環保局說明，環保局在4月3日接獲汙染通報，隨即派員前往稽查，為避免劉厝溪汙染擴大，第一時間會同水利局啟動應變機制，截至昨天出動6車12人支援應變作業，現場繫掛吸油棉索、布放片狀吸油棉，並調派槽車抽油水共6車14人，目前累計抽除約86.28噸廢汙水，持續加速處理中。

環保局指出，針對部分農地遭汙染，沾染到油汙，環保局今派員以吸油棉協助除汙完成，後續將偕同水利局從汙水下水道開蓋勘查，盡速追查汙染源頭。