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川普課徵32%關稅 顏清標：相信媽祖庇佑會化解一切

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
美國總統川普將關稅提高至32%，大甲鎮瀾宮董事長顏清標（右三）今天參加祝壽大典，強調媽祖相當靈驗會保佑大家。記者黃于凡／攝影
美國總統川普將關稅提高至32%，大甲鎮瀾宮董事長顏清標（右三）今天參加祝壽大典，強調媽祖相當靈驗會保佑大家。記者黃于凡／攝影

美國總統川普將關稅提高至32%，引發全球憂心經濟大戰，大甲鎮瀾宮董事長顏清標跟隨大甲媽腳步9天8夜進香，今天在新港舉辦祝壽大典，顏清標遵循古禮行三跪九叩禮，強調媽祖是和平女神，有求必應相當靈驗，相信靠媽祖保佑會化解一切。

顏清標說，大甲媽進香已有38年，媽祖靈驗、有求必應，有什麼事都可以跟媽祖求，川普將關稅提高至32%，翁章梁說這是經濟大戰，媽祖是和平女神，大家要靠媽祖保佑，相信會化解一切，所有參與人員和工作人員最辛苦，他一路走來都吃炮仔灰，喉嚨都已經燒聲了。

大甲鎮瀾宮至新港進香已有38年歷史，每年吸引數十萬信眾跟隨鑾轎路線步行，今早在新港舉辦祝壽大典是進香重頭戲，上萬人齊聚擠爆新港奉天宮周圍巷弄，一起行三跪九叩禮，場面壯觀隆重，依循古禮舉行約2小時，預計今晚11點起駕回大甲。

大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤、新港奉天宮董事長何達煌、嘉義縣長翁章梁、花蓮縣長徐榛蔚、立委顏寬恒、立委陳冠廷、立委蔡易餘、新港鄉長葉孟龍等人分別擔任主祭官與陪祭官，誦經團誦經祈福，所有信眾手持清香，虔誠參與祝壽儀式。

翁章梁說，當前正值美國關稅挑戰之際，他期盼在媽祖的庇佑下，信眾能夠以堅韌的台灣精神迎向未來，今天湧入上數萬名信眾一起誦經為媽祖祝壽，氣氛莊嚴隆重，農曆3月正值媽祖生，盼在媽祖保佑下，能走出台灣的韌性、走出台灣的希望。

徐榛蔚說，她今年第一次從大甲鎮瀾宮出發，全程4天4夜跟隨媽祖腳步，與6、70萬名香燈腳一起為媽祖祝壽，有很多民眾加油打氣、添補給品，感謝媽祖慈悲護佑蒼生，相信不論信眾來自哪裡，只要心中有信念，大家手牽手護台灣，年年回到媽祖的腳下來慶生。

大甲媽今天在新港舉辦祝壽大典，吸引上萬人參加，一起行三跪九叩禮。記者黃于凡／攝影
大甲媽今天在新港舉辦祝壽大典，吸引上萬人參加，一起行三跪九叩禮。記者黃于凡／攝影
大甲媽今天在新港舉辦祝壽大典，吸引上萬人參加，一起行三跪九叩禮。記者黃于凡／攝影
大甲媽今天在新港舉辦祝壽大典，吸引上萬人參加，一起行三跪九叩禮。記者黃于凡／攝影
大甲媽今天在新港舉辦祝壽大典，吸引上萬人參加，一起行三跪九叩禮。記者黃于凡／攝影
大甲媽今天在新港舉辦祝壽大典，吸引上萬人參加，一起行三跪九叩禮。記者黃于凡／攝影

媽祖 進香 鎮瀾宮

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