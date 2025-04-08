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彰化市大埔、中興路口優化完成 期減少肇事及改善塞車

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府近日完成中興路與大埔路口優化，除行人穿越線退縮，優化行人穿越安全外，並在大埔路及中興路均設置左轉車道，用路人認為可有效改善塞車，維護行人安全。圖／縣府提供
彰化縣政府近日完成中興路與大埔路口優化，除行人穿越線退縮，優化行人穿越安全外，並在大埔路及中興路均設置左轉車道，用路人認為可有效改善塞車，維護行人安全。圖／縣府提供

彰化市大埔路與中興路口是彰化縣去年10大肇事路口第2名，共發生25件車禍34人受傷，彰化縣府獲內政部國土署補助，近日完成路口改善，除行人穿越線退縮，優化行人穿越安全外，並在大埔路及中興路均設置左轉車道，用路人認為可有效改善塞車，維護行人安全。

彰化市大埔路、中興路口緊鄰中山路不到20公尺，因路口複雜、車流量大，尤其從大埔路左轉中興路、中興路左轉大埔路時，常卡住大埔路欲右轉中興路、直行光華街的車輛，除造成塞車外，更常發生車禍，幾乎年年被列為全縣十大肇事路口，並被內政部國土署列入全台799處優先補助改善的易肇事路口。

縣府交通處表示，近日已完成中興路與大埔路口改善工程，項目包括增設行人停等區提升行人停等安全、 增設行穿線照明改善夜間行人能見度、串連標線型人行道提升人本行走空間、綠底行穿線設置，提升行穿線鮮明度。

在地彰化市光南里長蔡耀叁說，大埔路、中興路形成的交通瓶頸，長期未能解決，此次由交通處實際辦理會勘及聽取地方建議後，最近完工，標線鮮明度提升，讓行人走得更安全，尤其在大埔路及中興路均增設左轉車道，不再阻塞大埔路直行及右轉車輛，交通明顯順暢許多，值得肯定。

目前彰化市大埔路從仁愛東街與埔內街之間，畫設標線型人行道，但從仁愛東街到中興路間仍未畫設，無法連貫。交通處長林孟弘說，此路段尚未畫設綠底人行道，主要涉及路側障礙物排除(如台電電箱等)及店家民眾意見，近日將與各民意代表及地方溝通討論後，確認相關畫設細節再行施作。

彰化縣政府近日完成中興路與大埔路口優化，除行人穿越線退縮，優化行人穿越安全外，並在大埔路及中興路均設置左轉車道，用路人認為可有效改善塞車，維護行人安全。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府近日完成中興路與大埔路口優化，除行人穿越線退縮，優化行人穿越安全外，並在大埔路及中興路均設置左轉車道，用路人認為可有效改善塞車，維護行人安全。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府近日完成中興路與大埔路口優化，除行人穿越線退縮，優化行人穿越安全外，並在大埔路及中興路均設置左轉車道，用路人認為可有效改善塞車，維護行人安全。圖／縣府提供
彰化縣政府近日完成中興路與大埔路口優化，除行人穿越線退縮，優化行人穿越安全外，並在大埔路及中興路均設置左轉車道，用路人認為可有效改善塞車，維護行人安全。圖／縣府提供

大埔 行人

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