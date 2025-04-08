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連假遭偷排黑油！台中南屯劉厝溪變黑汙染農田追元凶
台中市南屯區劉厝溪在清明連假期間疑遭偷排黑油，導致溪水變黑、汙染周邊農田，農民權益受損。市議員朱暖英獲報後，昨天下午會同環保局、水利局現勘，追查汙染源元凶。
當地農民陳情表示，清明節連假期間，南屯區劉厝溪遭人偷排大量黑色油汙，並散發刺鼻油臭味，沿岸農田灌溉用水受到嚴重汙染，擔心農作物受損，紛紛向朱暖英求助。
朱暖英昨天下午聯同環保局、水利局相關人員，及鎮平里長廖秀麗、中和里長蔡德勇，到劉厝溪受汙染路段實地會勘，發現溪水呈現異常的黑色，水面漂浮著明顯油漬，鄰近農田的土壤也沾染了油汙。環保與水利人員沿溪仔細勘察，並採集水樣檢測汙染成分，同時沿著上游排水路線追查潛在汙染來源。
台中市環保局初步研判，劉厝溪的油汙疑似透過排水管線流入溪中，將盡速追查汙染源頭，鎖定可疑排水系統及附近相關設施，一旦查明元凶，將依水汙染防治法等重罰。水利局也將配合河道清理，布設攔油設施防止油汙擴散，減少對農田傷害。市府相關單位強調，將加強巡查，防範類似非法排放事件再度發生。
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