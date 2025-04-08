明年不辦！全國最高海拔教堂「雲端上的婚禮」預算刪除

全國最高海拔的教堂梨山耶穌堂，交通部觀光署參山國家風景管理處斥資4270萬元整建後，該建物為基督教長老教會泰雅爾中會所有，需用於宗教用途，無法委外做商業用途，參山處每年在該教堂舉辦「雲端上的婚禮」，受立法院刪除預算影響，明年不再辦，參山處長曹忠猷表示，或許可改由民間或教會舉辦。

梨山耶穌堂位於海拔2011公尺的梨山地區，至今有56年歷史，早年先總統蔣中正夫妻夏季常住在梨山、做禮拜，由孔祥熙夫人宋靄齡捐資興建，有歷史意義，已公告為台中市歷史建築。

921地震後梨山耶穌堂受損荒廢，參山處2017年起共斥資4270萬元整建，2022年底修復完工，開放民眾參觀，每年還舉辦雲端上的婚禮。

參山處修復梨山耶穌堂後，本來希望能委外經營，但受限土地為原住民保留地，教堂需做宗教使用，目前由泰雅爾中會旗下所屬的日月潭耶穌堂派員管理營運，每天上午10點至下午4點開放參觀。

參山處長曹忠表示，梨山耶穌堂交由基督教老長教會營運，需採基督教婚禮，考量宗教信仰不同，今年「雲端上的婚禮」參加對象以香港遊客居多，香港遊客希望能賞櫻，今年「雲端上的婚禮」移師到福壽山農場辦理，新人可到耶穌堂拍照。

曹忠猷說，受到立法院刪除預算影響，參山處預算減少，明年將不再舉辦「雲端上的婚禮」，他說教會若有意接手，仍可在梨山耶穌堂舉行，參山處可協助。