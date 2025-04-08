快訊

小港機場不能叫Uber！前員工分享「兩大常見狀況 」 旅客沒看清會不知所措

關稅戰屠殺全球股市…他問房價跌嗎？「1條件」曝蛋殼恐跌爆

台股下挫772點收18,459點 台積電守住800大關、高價股剩10千金

聽新聞
0:00 / 0:00

全國首創公共藝廊！不再暗暗的台鐵新烏⽇站停⾞場變身

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台鐵新烏⽇⾞站地下停⾞場公共藝廊今舉辦「入境 vs 入鏡藝術聯展」開幕茶會。記者趙容萱／攝影
台鐵新烏⽇⾞站地下停⾞場公共藝廊今舉辦「入境 vs 入鏡藝術聯展」開幕茶會。記者趙容萱／攝影

台鐵新烏⽇⾞站地下停⾞場重新改造，不但導入智慧科技，並且一改過去燈光昏暗，打造全國首創公共藝廊，今舉辦「入境 vs 入鏡藝術聯展」開幕茶會，集結知名雕塑家余燈銓等5名藝術家、50件作品，吸引民眾參觀。

台鐵新烏日站與高鐵台中站共構2009年完工，主體大樓以2樓與高鐵連接，地下1、2樓規畫為地下停車場，2014年配合台灣燈會開始營運，共規畫小型車266位，機車352位，但早期停車場及走道燈光昏暗，曾為人詬病。

台鐵資產開發處台中營業分處經理江權祐說明，台鐵新烏日站為台鐵、高鐵與捷運 共構車站，為提升地下停車場品質，2023年採遴選標，以公司實績、設備維護計畫等公開遴選，共有6家廠商投標，其中大車河公司因公共藝術展覽提案具獨創性獲得青睞得標，租期至2028年10月10日。

台鐵資產開發處副處長劉睿紘說，此處為全國首創，感謝⼤⾞河公司改善停車設備，並打造公共藝廊，讓旅客有優質的停車服務，對台鐵形象大大加分。

⼤⾞河公司說，現場不但導入「⾞位引導」、「在席偵測系統」，新增15格電動⾞充電位並配置防火毯；全場粉刷牆⾯、更新節能照明、翻新廁所營造舒適整潔空間，特殊⾞位以藍、綠、粉⾊塊區分，提供貼⼼便利的停⾞體驗。

台鐵新烏⽇站地下一樓停⾞場⼤廳，打造藝⽂廊道，邀請藝術家余燈銓、楊蔓華、林孟君、張瓅勻巫美智等人，舉辦「入境 vs 入鏡藝術聯展」，展出余燈銓的⼤型雕塑作品「旅遊趣之三」等50件作品，展出時間為上午8時至晚間8時，展期到今年5月11日。

余燈銓說，過去此處暗暗的，透過「入境 vs 入鏡藝術聯展」，讓入境旅客透過藝藝家作品，每個地方都可「入境」，將公共藝術推廣到城市每個角落。

台鐵新烏⽇⾞站地下停⾞場公共藝廊今舉辦「入境 vs 入鏡藝術聯展」開幕茶會。記者趙容萱／攝影
台鐵新烏⽇⾞站地下停⾞場公共藝廊今舉辦「入境 vs 入鏡藝術聯展」開幕茶會。記者趙容萱／攝影
台鐵新烏⽇⾞站地下停⾞場公共藝廊今舉辦「入境 vs 入鏡藝術聯展」開幕茶會。記者趙容萱／攝影
台鐵新烏⽇⾞站地下停⾞場公共藝廊今舉辦「入境 vs 入鏡藝術聯展」開幕茶會。記者趙容萱／攝影
台鐵新烏⽇⾞站地下停⾞場公共藝廊今舉辦「入境 vs 入鏡藝術聯展」開幕茶會。記者趙容萱／攝影
台鐵新烏⽇⾞站地下停⾞場公共藝廊今舉辦「入境 vs 入鏡藝術聯展」開幕茶會。記者趙容萱／攝影

停車場 台鐵 高鐵

延伸閱讀

台鐵新烏日站地下停車場設藝術空間 打造文化平台

蓋高鐵政策錯誤比貪汙可怕 民眾陳情：直鐵是否對宜蘭更有利

台鐵漲價高鐵也調漲？交通部：2年後新車進來才適合談

曾徒步環台！直播主企鵝妹持就業金卡卻被禁入境 移民署說明原因

相關新聞

連假遭偷排黑油！台中南屯劉厝溪變黑汙染農田追元凶

台中市南屯區劉厝溪在清明連假期間疑遭偷排黑油，導致溪水變黑、汙染周邊農田，農民權益受損。市議員朱暖英獲報後，昨天下午會同...

明年不辦！全國最高海拔教堂「雲端上的婚禮」預算刪除

全國最高海拔的教堂梨山耶穌堂，交通部觀光署參山國家風景管理處斥資4270萬元整建後，該建物為基督教長老教會泰雅爾中會所有...

彰化木棉花季近尾聲 埤頭賞花道解除交通管制 遊客注意安全

彰化縣埤頭鄉到溪湖鎮沿著東螺溪岸目前正是木棉花季，遊客經常在車陣中穿梭拍照非常危險，連假期間警方也在埤頭段堤岸道路實施交...

全國首創公共藝廊！不再暗暗的台鐵新烏⽇站停⾞場變身

台鐵新烏⽇⾞站地下停⾞場重新改造，不但導入智慧科技，並且一改過去燈光昏暗，打造全國首創公共藝廊，今舉辦「入境 vs 入鏡...

台中大雅自來水常爆管 爭取3200萬元汰舊換新明年3月完工

台中市大雅區中清路三段、中山路一帶自來水管老舊，常發生爆管漏水，為徹底改善用水品質與供水穩定性，立委楊瓊瓔籍和市議員吳呈...

彰化光復郵局改建商業大樓復工了 大樓外觀設計圖曝光

位於彰化火車站商圈的彰化市光復郵局改建商業大樓工程，原預定2023年6月完工，未料才打地基，即因原計畫進駐的國賓影城突然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。