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全國首創公共藝廊！不再暗暗的台鐵新烏⽇站停⾞場變身
台鐵新烏⽇⾞站地下停⾞場重新改造，不但導入智慧科技，並且一改過去燈光昏暗，打造全國首創公共藝廊，今舉辦「入境 vs 入鏡藝術聯展」開幕茶會，集結知名雕塑家余燈銓等5名藝術家、50件作品，吸引民眾參觀。
台鐵新烏日站與高鐵台中站共構2009年完工，主體大樓以2樓與高鐵連接，地下1、2樓規畫為地下停車場，2014年配合台灣燈會開始營運，共規畫小型車266位，機車352位，但早期停車場及走道燈光昏暗，曾為人詬病。
台鐵資產開發處台中營業分處經理江權祐說明，台鐵新烏日站為台鐵、高鐵與捷運 共構車站，為提升地下停車場品質，2023年採遴選標，以公司實績、設備維護計畫等公開遴選，共有6家廠商投標，其中大車河公司因公共藝術展覽提案具獨創性獲得青睞得標，租期至2028年10月10日。
台鐵資產開發處副處長劉睿紘說，此處為全國首創，感謝⼤⾞河公司改善停車設備，並打造公共藝廊，讓旅客有優質的停車服務，對台鐵形象大大加分。
⼤⾞河公司說，現場不但導入「⾞位引導」、「在席偵測系統」，新增15格電動⾞充電位並配置防火毯；全場粉刷牆⾯、更新節能照明、翻新廁所營造舒適整潔空間，特殊⾞位以藍、綠、粉⾊塊區分，提供貼⼼便利的停⾞體驗。
台鐵新烏⽇站地下一樓停⾞場⼤廳，打造藝⽂廊道，邀請藝術家余燈銓、楊蔓華、林孟君、張瓅勻巫美智等人，舉辦「入境 vs 入鏡藝術聯展」，展出余燈銓的⼤型雕塑作品「旅遊趣之三」等50件作品，展出時間為上午8時至晚間8時，展期到今年5月11日。
余燈銓說，過去此處暗暗的，透過「入境 vs 入鏡藝術聯展」，讓入境旅客透過藝藝家作品，每個地方都可「入境」，將公共藝術推廣到城市每個角落。
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