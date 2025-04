全國首創公共藝廊！不再暗暗的台鐵新烏⽇站停⾞場變身

台鐵新烏⽇⾞站地下停⾞場重新改造,不但導入智慧科技,並且一改過去燈光昏暗,打造全國首創公共藝廊,今舉辦「入境 vs 入鏡藝術聯展」開幕茶會,集結知名雕塑家余燈銓等5名藝術家、50件作品,吸引民眾參觀。

台鐵新烏日站與高鐵台中站共構2009年完工,主體大樓以2樓與高鐵連接,地下1、2樓規畫為地下停車場,2014年配合台灣燈會開始營運,共規畫小型車266位,機車352位,但早期停車場及走道燈光昏暗,曾為人詬病。

台鐵資產開發處台中營業分處經理江權祐說明,台鐵新烏日站為台鐵、高鐵與捷運 共構車站,為提升地下停車場品質,2023年採遴選標,以公司實績、設備維護計畫等公開遴選,共有6家廠商投標,其中大車河公司因公共藝術展覽提案具獨創性獲得青睞得標,租期至2028年10月10日。

台鐵資產開發處副處長劉睿紘說,此處為全國首創,感謝⼤⾞河公司改善停車設備,並打造公共藝廊,讓旅客有優質的停車服務,對台鐵形象大大加分。

⼤⾞河公司說,現場不但導入「⾞位引導」、「在席偵測系統」,新增15格電動⾞充電位並配置防火毯;全場粉刷牆⾯、更新節能照明、翻新廁所營造舒適整潔空間,特殊⾞位以藍、綠、粉⾊塊區分,提供貼⼼便利的停⾞體驗。

台鐵新烏⽇站地下一樓停⾞場⼤廳,打造藝⽂廊道,邀請藝術家余燈銓、楊蔓華、林孟君、張瓅勻巫美智等人,舉辦「入境 vs 入鏡藝術聯展」,展出余燈銓的⼤型雕塑作品「旅遊趣之三」等50件作品,展出時間為上午8時至晚間8時,展期到今年5月11日。