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台鐵新烏日站地下停車場設藝術空間 打造文化平台

中央社／ 台中8日電

台鐵新烏日站地下停車場打造藝術空間，今天舉辦聯展開幕活動。業者說，除停車場硬體提升外，更蛻變結合交通與文化的創新空間，將規劃舉辦學生藝術徵件，成為城市文化新平台。

聯展開幕活動今天在台鐵新烏日站地下停車場大廳舉辦，立法院副院長江啟臣、國營台灣鐵路公司資產開發處副處長劉睿紘、台中市文化局副局長施純福、大車河公司總經理楊國瑜、中華民國停車場商業同業公會全國聯合會理事長周明德、藝術家余燈銓等人皆出席。

江啟臣會中致詞表示，過去大家對停車場的印象較為冰冷，且來匆匆去匆匆，加入藝術感受就會不一樣，未來期待將相關經驗帶入其他場域。台鐵票價漲價後，希望讓民眾有感，不只服務品質，包括周邊營運也很重要。

劉睿紘說，台鐵在全台很多場站都設有停車場，新烏日站停車場在業者進駐後設備改善，不只有更好的停車品質，還打造藝術藝廊，對台鐵來說大大加分。從這個案場開始，以後每個停車場標案要將藝術成分引進，讓氛圍整體提升。

楊國瑜說，除停車場硬體提升外，更蛻變結合交通與文化的創新空間，此次舉辦「入境 VS 入鏡」藝術聯展，邀請余燈銓在大廳設置大型雕塑作品，並打造藝文廊道，邀請多名藝術家展出油畫、水墨與多媒材作品。

楊國瑜說，未來計畫舉辦學生藝術徵件，鼓勵中部學子發表創作，讓停車場成為城市文化新平台。

停車場 台鐵 藝術家

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