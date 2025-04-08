彰化木棉花季近尾聲 埤頭賞花道解除交通管制 遊客注意安全

彰化縣埤頭鄉到溪湖鎮沿著東螺溪岸目前正是木棉花季，遊客經常在車陣中穿梭拍照非常危險，連假期間警方也在埤頭段堤岸道路實施交通管制，禁行車輛，不過最近花期已近尾聲，假日已沒有管制車輛通行，也呼籲遊客拍照時勿與車輛搶道注意安全。

木棉花在4月盛開，埤頭鄉東螺溪堤岸道路是賞花著名景點，尤其最近假日湧進大批遊客，但因以往堤岸道路有砂石車等車輛通行頻繁，速度較快，假日遊客又常有不少長輩和小朋友全家出遊，經常出現與車爭道險象環生。

北斗警分局長楊志源表示，為了加強行人安全，木棉花道於3月29、30日及清明連假4月3日至6日實施道路封閉管制措施，禁止車輛進入木棉花道，不僅砂石車等不能通行，即使遊客也只能將車輛停放於賞花道外，步行進入賞花區域，讓遊客賞花更安全，也感謝周邊住戶的配合，共同打造安全、友善的觀光環境。

今年也有不少從台北等外縣市前來賞花的遊客，許多人在社群平台分享美照，並稱讚花季期間管制車輛通行，讓大家賞花更安全。