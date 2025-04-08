台中大雅自來水常爆管 爭取3200萬元汰舊換新明年3月完工

台中市大雅區中清路三段、中山路一帶自來水管老舊，常發生爆管漏水，為徹底改善用水品質與供水穩定性，立委楊瓊瓔籍和市議員吳呈賢、吳建德爭取台灣自來水公司3200萬元，將超過30年管齡的塑膠材質汰換為高品質延性鑄鐵管，總長2268公尺，預計今年9月動工，明年3月完工，1千戶受惠。

立委楊瓊瓔服務處今天邀台灣自來水公司第四區管理處、大雅營運所、台中市議員吳呈賢與吳建德、大雅區公所、文雅里劉亦銘與四德里長呂啟勳等人到中清路三段現地會勘，瞭解汰管工程的範圍與進度。

自來水公司第四區管理處副處長曾沛聰說明，這次汰換工程將將全面汰換2268公尺的老舊塑膠管線，改用強度更高、耐用年限可達40年以上的延性鑄鐵管（DIP），加大管徑以提升供水效率。將採分段施作、分區開挖，避免對交通造成過多干擾，目前正規劃設計，預定今年9月開工，明年3月完工。

文雅里里長劉亦銘說，中清路三段商家林立，建議施工時應妥善設置人行通道與防滑鋼板，照顧商家與通勤民眾權益，公車亭的學生候車安全不能忽略；四德里長呂啟勳說，每逢破管或漏水維修，居民苦不堪言，感謝楊立委及吳議員協助爭取經費汰舊換新，提升供水品質。

市議員吳呈賢、吳建德指出，中清路與中山路是當地主要幹道，過去水管破裂影響範圍廣泛，若爆管，不只停水，連交通都會大打結。他們提醒利用夜間施工務必強化工安與交管，盡可能減少對交通與居民生活的干擾。

楊瓊瓔服務處執行長洪柳益表示，中清路與中山路沿線管線已使用超過30年歷史，材質為塑膠管，在長期重車輾壓與地層變動下，頻頻爆管維修，造成民怨四起。這次獲得3200萬元經費，汰換為更堅固耐用的DIP管線，可大幅改善水壓不足與供水不穩問題。