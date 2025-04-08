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彰化光復郵局改建商業大樓復工了 大樓外觀設計圖曝光

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
停擺約3年的彰化市光復郵局改建商業大樓工程，續建工程上月31日動工，將興建地下3層、地上7層商業大樓，力拚2027年8月完工。記者劉明岩／翻攝
停擺約3年的彰化市光復郵局改建商業大樓工程，續建工程上月31日動工，將興建地下3層、地上7層商業大樓，力拚2027年8月完工。記者劉明岩／翻攝

位於彰化火車站商圈的彰化市光復郵局改建商業大樓工程，原預定2023年6月完工，未料才打地基，即因原計畫進駐的國賓影城突然抽腿而停擺約3年。經變更設計後，承續工程總算近日復工，將興建地下3層、地上7層商業大樓，力拚2027年8月完工，地方充滿著期待。

光復郵局位在彰化市光復路與和平路口，占地560坪，位處彰化火車站前商圈的黃金地段，中華郵政動用4.55億元改建為地下3樓、地上6樓商業大樓，並與國賓影城簽約，其中3到6樓規畫經營影城，1、2樓仍供郵局使用，地下3樓則是停車場，其他樓層則是美食廣場及健身中心等，2020年12月開工，原預定2023年6月完工。

不過，約3年前，光復郵局改建工程還在打地基時，國賓影城疑考量正在施工的中友百貨彰化店也規畫影城，擔心經營空間遭擠壓，決定終止契約，迫使改建工程停工，中華郵政並向彰化縣政府申請變更設計，改為地下3樓地上7樓商業大樓。

光復郵局改建工程停擺約3年後，承續工程經中華郵政公司重新發包，總經費5億5100萬元，得標廠商現勘工地及清算後，已在上月31日施工，工人已開始整理工地，廠標並重設工程告示牌，除有新大樓設計圖外，預定完工期限訂在2027年8月17日。

新大樓強調建築活潑化，使用在地化，異業結合的新世代「郵懸空間」 ，依初步規畫，新工程內部規畫變動不多，只把影城剔除，1、2樓仍供郵局使用，其餘樓層未來不再指定特定用途，由於地點占有鄰近彰化火車站的優勢，未來可供補習班、美食廣場、商辦等駐，也可以租給公部門做廳舍使用。

彰化火車站商圈周邊建築老舊，在光復郵局改建商業大樓完成，可稍為改觀，另一受到矚目的是火車站前正在辦理都更的喬友大樓原址， 都更會已獲銀行11億元聯貸，擬新建地上26樓、地下4樓的純住宅大樓，屆時完成後，即可呈現彰化市門面的新氣象。

停擺約3年的彰化市光復郵局改建商業大樓工程，續建工程上月31日動工，將興建地下3層、地上7層商業大樓，力拚2027年8月完工。記者劉明岩／攝影
停擺約3年的彰化市光復郵局改建商業大樓工程，續建工程上月31日動工，將興建地下3層、地上7層商業大樓，力拚2027年8月完工。記者劉明岩／攝影
停擺約3年的彰化市光復郵局改建商業大樓工程，續建工程上月31日動工，將興建地下3層、地上7層商業大樓，力拚2027年8月完工。記者劉明岩／攝影
停擺約3年的彰化市光復郵局改建商業大樓工程，續建工程上月31日動工，將興建地下3層、地上7層商業大樓，力拚2027年8月完工。記者劉明岩／攝影
停擺約3年的彰化市光復郵局改建商業大樓工程，續建工程上月31日動工，將興建地下3層、地上7層商業大樓，力拚2027年8月完工。記者劉明岩／攝影
停擺約3年的彰化市光復郵局改建商業大樓工程，續建工程上月31日動工，將興建地下3層、地上7層商業大樓，力拚2027年8月完工。記者劉明岩／攝影

火車站 郵局

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