防治荔枝椿象 台中釋放6萬隻平腹小蜂保護大坑登山遊客

台中市大坑登山步道吸引大量遊客，步道周邊有大面積的荔枝及龍眼等果樹，引來荔枝椿象至此產卵繁衍；為避免山友誤觸荔枝椿象而遭受噴灑毒液灼傷，台中市觀旅局今年3月6日已啟動荔枝椿象生物防治，在步道兩旁共釋放3萬隻平腹小蜂，預計至4月初釋放總數達6萬隻平腹小蜂，控制荔枝椿象。

后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊、潭雅神綠園道及新田登山步道也已於2月釋放3萬隻平腹小蜂，盼提升整體觀光遊憩品質。

台中市觀旅局長陳美秀表示，考慮到大坑登山步道的登山人數眾多，生態環境豐富，為避免使用化學藥物對環境及山友造成影響，決定採取生物防治方式。

為有效控制荔枝椿象，今年大坑登山步道沿線將分兩次釋放共6萬隻平腹小蜂，主要分布於果樹較多的區域，大坑6至10號登山步道及大坑1號登山步道體能訓練場；步道周邊已設立告示牌，提醒遊客避免誤觸荔枝椿象，短時間內若發現大量荔枝椿象出現，將立即增派人員，並使用改裝吸塵器清除步道上的椿象，以達最佳的生物防治效果。

觀旅局提醒，平腹小蜂為無攻擊性的寄生蜂，請登山遊客不要擾動或破壞附著在步道果樹旁的平腹小蜂卵卡。荔枝椿象在受到驚嚇或干擾時，會分泌具腐蝕性的臭液，若不慎接觸到荔枝椿象或被其毒液噴到，應立即用大量清水沖洗並稀釋；如出現皮膚灼熱或搔癢等不適症狀，應盡速就醫，並向皮膚科醫師尋求協助。