南投太極峽谷擬蓋纜車 路線出爐

南投縣竹山太極峽谷天梯園區地景壯闊，被譽為「西部太魯閣」，縣府擬斥資逾7億元興建空中觀光纜車，初步規畫起點於天梯遊客中心，銜接竹林區、青龍瀑布、八卦茶園等景點，全長1.7公里，預計明年中下旬發包後2年內完工。

竹山雖是南投4大市鎮之一，但近年發展停滯，人口外流嚴重，全鎮人口數面臨5萬保衛戰。議長何勝豐及議員認為，當地需要新的刺激帶動經濟，太極峽谷自然景觀獨特，具觀光發展潛力，2022年於縣議會連署提案要求設置空中纜車。

觀光處長陳志賢昨在縣務會議報告纜車設置進度，他指出，正辦理纜車系統開發前置作業，纜車路線及附屬設施細部規畫期中報告，已於上月審查通過，將持續推動園區開發興辦計畫、水土保持規畫、用地取得及變更等作業。

他表示，竹山天梯纜車園區開發面積約9.8公頃，連同改善聯外道路、增闢停車場等，粗估總工程經費逾7億元，初步規畫纜車路線全長1.7公里，起點設於天梯遊客中心，再以竹林區為轉運站，分別銜接青龍瀑布、八卦茶園等景點。

縣府表示，纜車路線總長度低於2.5公里，依法毋須環評，將配合自然景觀，採低度開發，以點、線模式興設纜車系統，降低生態衝擊，並規畫峽谷景觀餐廳，及利用地形高低差設置高空滑索、空中索道等遊憩設施。

縣府表示，纜車規畫設計、工程統包標案，預計明年中下旬發包，將採OT結合BOT方式營運；若發包順利，可望發包後2年內完工，串聯瑞龍瀑布、紫南宮、杉林溪等，帶動地方觀光。