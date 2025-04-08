彰市幼童傳遭侵害疑雲 家長要真相

彰化市一家幼兒園去年11月被控代理教保人員涉「不當接觸」疑造成男童肛門紅腫、脫皮、恐懼上學與上廁所，據指出共有4名男女童受害，議員與家長昨質疑教育處調查結果竟是「無直接證據、不構成違法」向教育處要真相。

教育處表示，針對家長提出的幼童醫院診斷證明，指幼童疑遭不當對待，將提請調查委員會重新檢視新事證，以決定是否重啓調查，查證如屬實，從重議處。

教育處指出，去年11月29日及12月9日接獲園所校安通報，即著手調查，調查委員會結論：因無直接證據「行為人不構成違法」。另這名代理教保員及同班另名教保員今年1月4日均離職。

縣議員許雅琳、律師廖國竣昨陪兩名幼童家長開記者會，質疑教育處草率結案。許雅琳說，已知至少4名2到4歲幼童受害，私密處有撕裂傷、紅腫，不料縣府調查如此消極。

男童父母在記者會陳述，一度哽咽，指這名代理教保員來上課後，孩子回家就一直喊「屁股很痛」原以為老師擦孩子屁股太用力，竟發現肛門越來越紅腫，甚至到睪丸間出現裂痕，孩子躲在儲物間，不敢上廁所，睡覺堅持要包尿布，半夜反覆驚醒。

女童家長說，教育處以沒有監視器直接拍到就草草結案，擔心未來還有更多孩子受害。

律師廖國竣說，家長已分別對涉案代理教保員提起妨害性自主告訴。許雅琳要求教育處速查真相，確認是否有其他孩子受害，協助修復身心創傷，完善防護機制。

教育處表示，已要求這家幼兒園立即改善，包括代理教保人員未職前訓練、幼兒照護未按標準作業流程、室外活動空間未設置監視器等，教育處將不定期稽查。