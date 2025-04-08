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中捷藍線機電標決標 拚下半年動工

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中捷運藍線車輛外觀模擬。圖／台中市府提供
台中捷運藍線車輛外觀模擬。圖／台中市府提供

台中捷運藍線基本設計去年10月底獲中央核定，首件工程標機電系統昨公告決標，由新加坡、法商、韓商及中鼎工程四家共同承攬；因前年吊臂砸中綠線軌道，藍線標案首度納入軌道異物偵測系統。

台中捷運藍線全長24.78公里，規畫西起台中港，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站至東區帝國糖廠附近，市區採地下段施工，規畫地下車站12座，海線有高架車站8座，共設20座車站，以及1座五級維修廠。

台中市捷運局長蘇瑞文表示，「BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」是台中捷運藍線首項工程標，工程決標象徵了捷運藍線將展開施工作業，力拚今年下半年動工，預計2034年完工。

去年5月10日中捷發生吊臂公安事件，各界要求捷運加強偵測異物入侵，藍線捷運標案則首度納入軌道異物偵測系統，如果後台偵測到異物進入軌道，可以停下列車，是全台唯一建置偵測設備。

蘇瑞文說，工程標電機系統涵蓋全球最先進通訊式列車控制(CBTC)的全自動無人駕駛系統，並納入龍井機廠土建工程，斜坡達30度，是台灣首座位在山坡地階梯式維修機廠，技術層次及施工難度高，因此開放國際廠商競標，廣納世界先進技術與經驗，打造安全穩定的捷運系統。

蘇瑞文表示，標案另涵蓋電聯車、號誌、供電、月台門、機廠設備等不同專業，作業複雜，需要不同專業的國際商聯合承攬，新加坡科技電子有限公司、法商阿爾斯通運輸股份有限公司、中鼎工程股份有限公司都曾承攬過北捷與台中綠線捷運工程。

蘇瑞文說，「台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」決標後，高架段及地下段的「土建細部設計委託技術服務」將在4月中旬前公告招標，今年下半年陸續展開水土保持計畫、植栽移植、工址探勘及整地作業，包括機廠行政大樓及捷運電聯車的細部設計，加速藍線期程。

台中捷運 火車站 異物

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