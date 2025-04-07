彰化市鐵路高架化邁開大步 今舉辦環境影響說明會

彰化市民期盼20多年的彰化市鐵路高架化工程，今天在彰化市生活藝文館舉辦工程先期環境影響說明會，市長林世賢表示，規畫案應結合彰化市及花壇都市計畫擴大辦理，並應在機檢段遷移的花壇與二水舉辦環境影響說明會，聽取更多民眾的心聲。

彰化市鐵路高架化案在14年前，由彰化縣政府開始規畫，去年3月獲行政院核定，彰化縣政府則在6月26日行文同意機務段遷移至花壇及二水，與交通部達成共識後，全案進入綜合規劃及環評階段，如果順利動工，工期預定10年。

彰化鐵路高架化計畫經費約399.5億元、中央補助296.3億、地方負擔102.7億。高架化工程北起國道3號下方，南至大埔截水溝以南，全長約9.5公里。依計畫內容，現有彰化車站改建為高架車站，新增金馬車站、中央車站兩座高架通勤車站。

其中金馬車站與台中捷運綠線G21車站共構，高架化路段建設4線鐵路，並保持彰化扇形車庫功能，

交通部鐵道局委託台灣世曦工程顧問公司，今天舉辦彰化鐵路高架化重大工程開發先期的環境影響說明會，吸引民代、村里長與數百名關心的民眾參加。