彰化東螺溪北斗渡船頭與埤頭木棉花道 環境優化預計明年完工

彰化縣東螺溪北斗渡船頭及埤頭木棉花道工程今動工，工程分兩區，第一工區從台1線北斗橋到北斗鎮神農路七星橋合計1.5公里，第二工區埤頭木棉花道河畔環境改善，自新生路中溪橋往東改善約500公尺的人行棧道及周邊增設入口意象，預計明年完工。

縣長王惠美、立法委員謝衣鳯、北斗鎮顏宏霖、埤頭鄉長杜懿彩等首長和中央、縣級、鄉鎮民代到場。王惠美說，東螺溪文化綠廊水環境改善整體計畫的北斗渡船頭及埤頭木棉花道工程，今正式啟動。

縣政府爭取到第一階段900萬元設計規劃費，感謝謝衣鳯積極協助，後續讓縣政府爭取到中央補助6億多元，彰化縣配合款1億多元，加上縣議會支持，中央地方攜手合作共同架構起東螺溪的整體環境改善藍圖。

經濟部第四河川分署長李友平表示，東螺溪古稱舊濁水溪，在清朝時期是重要的護城河，北斗一帶更是過去的出海口，蘊含豐富的文化歷史意義，今天動工後將以超快速度和最好品質力爭明年2月完工，期待改善水環境的同時讓後代子孫了解並傳承這份歷史記憶。

北斗鎮長顏宏霖感謝王惠美支持北斗鎮地方建設，除了今天工程，還有北斗衛福大樓、道路修繕、第一、第二殯儀館等。埤頭鄉長杜懿彩也感謝縣府、立委、縣議員支持，她說，埤頭鄉木棉花道是全國最長，未來花道旁邊設置木棧道及觀景台，避免遊客賞花時跌落溝渠，木棉花道也增添亮點。