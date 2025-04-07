聽新聞
0:00 / 0:00
彰化東螺溪北斗渡船頭與埤頭木棉花道 環境優化預計明年完工
彰化縣東螺溪北斗渡船頭及埤頭木棉花道工程今動工，工程分兩區，第一工區從台1線北斗橋到北斗鎮神農路七星橋合計1.5公里，第二工區埤頭木棉花道河畔環境改善，自新生路中溪橋往東改善約500公尺的人行棧道及周邊增設入口意象，預計明年完工。
縣長王惠美、立法委員謝衣鳯、北斗鎮顏宏霖、埤頭鄉長杜懿彩等首長和中央、縣級、鄉鎮民代到場。王惠美說，東螺溪文化綠廊水環境改善整體計畫的北斗渡船頭及埤頭木棉花道工程，今正式啟動。
縣政府爭取到第一階段900萬元設計規劃費，感謝謝衣鳯積極協助，後續讓縣政府爭取到中央補助6億多元，彰化縣配合款1億多元，加上縣議會支持，中央地方攜手合作共同架構起東螺溪的整體環境改善藍圖。
經濟部第四河川分署長李友平表示，東螺溪古稱舊濁水溪，在清朝時期是重要的護城河，北斗一帶更是過去的出海口，蘊含豐富的文化歷史意義，今天動工後將以超快速度和最好品質力爭明年2月完工，期待改善水環境的同時讓後代子孫了解並傳承這份歷史記憶。
北斗鎮長顏宏霖感謝王惠美支持北斗鎮地方建設，除了今天工程，還有北斗衛福大樓、道路修繕、第一、第二殯儀館等。埤頭鄉長杜懿彩也感謝縣府、立委、縣議員支持，她說，埤頭鄉木棉花道是全國最長，未來花道旁邊設置木棧道及觀景台，避免遊客賞花時跌落溝渠，木棉花道也增添亮點。
「東螺溪（北斗渡船頭及埤頭木棉花道）文化綠廊水環境改善整體計畫」，經費1億1463萬5千元，經濟部補助9400萬元，縣款配合2063萬5千元，今（11）年3月完成工程發包，工期330日曆天。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言