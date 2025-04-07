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彰化北斗地標毀了？鎮公所：行道樹慢慢長回來且以後不再這樣做

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮市區的迎賓樹被修剪，北南不對稱，挨轟很醜。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮市區的迎賓樹被修剪，北南不對稱，挨轟很醜。記者簡慧珍／攝影

彰化縣北斗鎮斗苑路進入市區的入口有兩棵小葉欖仁，被稱作「迎賓樹」，不但修剪成水滴形，北側小葉欖仁還缺一角，網友稱「北斗地標毀了」；鎮公所今表示，樹葉會慢慢長回來，將協調台電做好電線保護措施，以後就不用這樣修剪。

網友稱「彰化北斗鎮路口地標⋯毀了！回不來了！」指斗苑路要進北斗鎮市區的路口槽化島行道樹小葉欖仁，原本是一個非常好的地景樣本，「卻被無情的亂砍！亂修！徹底破壞了！完了！」網友還稱「一個城鎮的偉大，就看他的樹木有多高大！一座城市的美好，就看他的樹木有多完美！」

北斗鎮公所表示，春節前委託包商修剪行道樹，鎮公所未經通知情形下，這兩棵行道樹被修剪成現在的模樣，為讓北側的小葉欖仁避開電纜線以策安全才修掉一角，鎮公所派員前往查看時已來不及。

北斗鎮公所又說，樹木會長出枝葉恢復以前的模樣，未來將按照小葉欖仁原有樹形去修剪，近日也會協調台電加裝電線防護套，避免樹枝樹葉卡住電線發生危險，待安全防護做好，以後不會這樣修剪行道樹。

小葉欖仁 行道樹

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