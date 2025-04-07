東豐快速道路10年斷橋今年4月底合攏 爭取明年部分通車

「東勢-豐原生活圈快速道路」民國103年動工，隔年2月停工，第一、二、三標因停工卡關致東豐快速道路跨越大甲溪間中斷，出現「斷橋景觀」；立法院副院長江啟臣今天下午邀相關單位會勘，斷橋預計今年4月底可合攏，也爭取明年部分通車。

台中市長盧秀燕上任後加速復工，目前除第一、三標正在施工中，第二標也進入細部設計，跨越大甲溪部分將於這個月合攏斷橋，將終結山城居民長達10年的「斷橋惡夢」。

立法院副院長江啟臣今天邀請內政部國土管理署、交通部高速公路局、公路局、台中市政府建設局等單位現勘，瞭解東豐快速道路整體進度，也關心新社聯絡道、銜接國道四號立體交流道規劃進度，希望工程如期如質完工，在安全無虞的前提下全力加速施工進度。

江啟臣表示，東豐快速道路是他擔任立委後最努力爭取的其中一項交通建設，歷經動工、停工、復工，經過3任市長，克服許多難關，總算在盧秀燕市長就任後看見曙光。東豐快速道路加上國道四號立交共構總經費達193.7億，是大台中高速路網的最後一哩路，更是豐原山城鄉親期待已久的建設，完工後可望平衡區域發展，讓台中市各區通勤時間壓縮在半小時內，強化共同生活圈便利性。

江啟臣表示，很多山城鄉親每次經過東勢大橋，看見一旁的「斷橋」，總是覺得不平，甚至有淪為次等公民之感。尤其因為斷橋導致工程將延宕8年、多花費百億，都是時間成本，也是耽誤地方發展。，因為東豐快速道路無法通車，「斷橋」連帶影響東關路的交通，佔據內線車道卻無法使用，時常讓東勢大橋前的交通大打結，嚴重影響民眾用路品質。

江啟臣說，每次選舉這條路都被拿出來消費，他總是平常心看待，他相信努力做事、全力推動、堅持到底就是對鄉親最好的負責，盧秀燕市長上任後他們並肩合作，歷經重啟環評、地方說明會與多次協調，成功爭取中央部會經費補助，總算順利復工。

台中市建設局長陳大田表示，東豐快速道路從93年開始推動，一條路推動20年，從中央交棒到地方，如今工程進展順利，陳大田說，目前第一、三標正在施工中，皆微幅超前預定進度，第二標也進入細部設計階段，預計115年進行石岡、東勢段局部通車，118年完成全線通車。

針對石岡交流道增設連絡道銜接新社129線，江啟臣表示，台中市政府日前有舉辦地方座談會，希望市府能依據地方意見進行檢討評估，儘快確認路線完成先期規畫，希望今年中能完成可行性評估，並爭取明年中央經費補助。