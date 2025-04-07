快訊

麥當勞打工疑遭性侵案不起訴 少女父不解：司法不公、保護有錢人

朝野共商國是…柯建銘唱獨角戲40分鐘 還扯川普搞全球大罷免

美關稅大刀重挫台股 國安基金啟動？政府表態了

聽新聞
0:00 / 0:00

東豐快速道路10年斷橋今年4月底合攏 爭取明年部分通車

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長江啟臣今天下午邀相關單位會勘，瞭解東豐快速道路整體進度。圖／立法院副院長江啟臣服務處提供
立法院副院長江啟臣今天下午邀相關單位會勘，瞭解東豐快速道路整體進度。圖／立法院副院長江啟臣服務處提供

「東勢-豐原生活圈快速道路」民國103年動工，隔年2月停工，第一、二、三標因停工卡關致東豐快速道路跨越大甲溪間中斷，出現「斷橋景觀」；立法院副院長江啟臣今天下午邀相關單位會勘，斷橋預計今年4月底可合攏，也爭取明年部分通車。

台中市長盧秀燕上任後加速復工，目前除第一、三標正在施工中，第二標也進入細部設計，跨越大甲溪部分將於這個月合攏斷橋，將終結山城居民長達10年的「斷橋惡夢」。

 立法院副院長江啟臣今天邀請內政部國土管理署、交通部高速公路局、公路局、台中市政府建設局等單位現勘，瞭解東豐快速道路整體進度，也關心新社聯絡道、銜接國道四號立體交流道規劃進度，希望工程如期如質完工，在安全無虞的前提下全力加速施工進度。

江啟臣表示，東豐快速道路是他擔任立委後最努力爭取的其中一項交通建設，歷經動工、停工、復工，經過3任市長，克服許多難關，總算在盧秀燕市長就任後看見曙光。東豐快速道路加上國道四號立交共構總經費達193.7億，是大台中高速路網的最後一哩路，更是豐原山城鄉親期待已久的建設，完工後可望平衡區域發展，讓台中市各區通勤時間壓縮在半小時內，強化共同生活圈便利性。

江啟臣表示，很多山城鄉親每次經過東勢大橋，看見一旁的「斷橋」，總是覺得不平，甚至有淪為次等公民之感。尤其因為斷橋導致工程將延宕8年、多花費百億，都是時間成本，也是耽誤地方發展。，因為東豐快速道路無法通車，「斷橋」連帶影響東關路的交通，佔據內線車道卻無法使用，時常讓東勢大橋前的交通大打結，嚴重影響民眾用路品質。

江啟臣說，每次選舉這條路都被拿出來消費，他總是平常心看待，他相信努力做事、全力推動、堅持到底就是對鄉親最好的負責，盧秀燕市長上任後他們並肩合作，歷經重啟環評、地方說明會與多次協調，成功爭取中央部會經費補助，總算順利復工。

台中市建設局長陳大田表示，東豐快速道路從93年開始推動，一條路推動20年，從中央交棒到地方，如今工程進展順利，陳大田說，目前第一、三標正在施工中，皆微幅超前預定進度，第二標也進入細部設計階段，預計115年進行石岡、東勢段局部通車，118年完成全線通車。

針對石岡交流道增設連絡道銜接新社129線，江啟臣表示，台中市政府日前有舉辦地方座談會，希望市府能依據地方意見進行檢討評估，儘快確認路線完成先期規畫，希望今年中能完成可行性評估，並爭取明年中央經費補助。

國四豐潭段增設匝道與東豐快銜接部分，總經費約26.18億，長度約2.74公里。江啟臣表示，高速公路局於113年4月16日審議通過，同意增設及改善交流道，目前提報交通部審理中，希望交通部加速審理，應規劃與東豐快速道路全線通車時(118年)同步完成立交共構。

立法院副院長江啟臣今天下午邀相關單位會勘，瞭解東豐快速道路整體進度。圖／立法院副院長江啟臣服務處提供
立法院副院長江啟臣今天下午邀相關單位會勘，瞭解東豐快速道路整體進度。圖／立法院副院長江啟臣服務處提供
立法院副院長江啟臣今天下午邀相關單位會勘，瞭解東豐快速道路整體進度。圖／立法院副院長江啟臣服務處提供
立法院副院長江啟臣今天下午邀相關單位會勘，瞭解東豐快速道路整體進度。圖／立法院副院長江啟臣服務處提供

斷橋 江啟臣

延伸閱讀

美關稅衝擊大 盧秀燕籲：立院朝野盡速通過880億協助方案

川普高關稅...廠商慘遭棄單 盧秀燕拋6大方案因應

罷免江啟臣連署清明連假收件破3千 已達1萬3000

影／請媽祖上轎 江啟臣祈求國泰民安風調雨順

相關新聞

彰化北斗地標毀了？鎮公所：行道樹慢慢長回來且以後不再這樣做

彰化縣北斗鎮斗苑路進入市區的入口有兩棵小葉欖仁，被稱作「迎賓樹」，不但修剪成水滴形，北側小葉欖仁還缺一角，網友稱「北斗地...

東豐快速道路10年斷橋今年4月底合攏 爭取明年部分通車

「東勢-豐原生活圈快速道路」民國103年動工，隔年2月停工，第一、二、三標因停工卡關致東豐快速道路跨越大甲溪間中斷，出現...

南投太極峽谷擬設1.7公里空中纜車 規畫路線曝光

南投竹山太極峽谷天梯園區地景壯闊，被譽為「西部太魯閣」，縣府擬斥資逾7億元興建空中觀光纜車，初步規畫起點於天梯遊客中心，...

北斗奠安宮古廟回家 第二屆董監事走馬上任動起來

大甲媽遶境進香過境彰化縣北斗地區，北斗奠安宮董事會選在人潮熱鬧期間，完成改選和第二屆董監事宣誓就職典禮，才剛就職，即日起...

台中捷運藍線首項機電工程標決標 力拼今年下半年動工

台中捷運藍線基本設計去年10月底獲中央核定，台中市府力拼今年動工，機電系統標經上網招標，今公告決標，由國際大廠新加坡科技...

中市電動公車 今年拚總數376輛

台中市公車熱門路線131路，4月起共10輛電動公車加入營運，拉抬全市電動公車總數達293輛。台中電動公車數原居全國第一，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。