清明連假台中大執法成果曝 抓酒駕62件32人送法辦

大甲媽在清明連假期間起駕，台中市警局展開為期3天的酒駕、危險駕車大執法，另在沙鹿區執行「環警監聯合稽查」勤務，已查緝酒駕62件、32人依公共危險罪送辦，另通報噪音車1218件，台中市警局提醒，取締是為提醒駕駛人不要違規，保障市民通行安全。

台中市警局在本月1日至3日，連續執行3天全市取締酒駕及危險駕車專案執法，另在4月4日在沙鹿區鎮南路執行「環警監聯合稽查」勤務，加強攔檢疑似非法改裝、噪音超標及排氣不合格等車輛，當場實施檢測，車輛如有違規立即舉發。

經統計，此次取締酒駕執法查獲酒駕62件，移送法辦32人，通報噪音車1218件；另在媽祖遶境期間、大甲、清水、烏日等慶典活動地區，舉發闖紅燈108件，不依號誌、標誌行駛200件、無照駕駛50件、未戴安全帽157件等、未停讓行人4件等各項違規。