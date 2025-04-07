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清明連假台中大執法成果曝 抓酒駕62件32人送法辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市警局在大甲媽遶境期間執行取締酒駕、危險駕車專案。圖／台中市警局提供
台中市警局在大甲媽遶境期間執行取締酒駕、危險駕車專案。圖／台中市警局提供

大甲媽在清明連假期間起駕，台中市警局展開為期3天的酒駕、危險駕車大執法，另在沙鹿區執行「環警監聯合稽查」勤務，已查緝酒駕62件、32人依公共危險罪送辦，另通報噪音車1218件，台中市警局提醒，取締是為提醒駕駛人不要違規，保障市民通行安全。

台中市警局在本月1日至3日，連續執行3天全市取締酒駕及危險駕車專案執法，另在4月4日在沙鹿區鎮南路執行「環警監聯合稽查」勤務，加強攔檢疑似非法改裝、噪音超標及排氣不合格等車輛，當場實施檢測，車輛如有違規立即舉發。

經統計，此次取締酒駕執法查獲酒駕62件，移送法辦32人，通報噪音車1218件；另在媽祖遶境期間、大甲、清水、烏日等慶典活動地區，舉發闖紅燈108件，不依號誌、標誌行駛200件、無照駕駛50件、未戴安全帽157件等、未停讓行人4件等各項違規。

台中市警局呼籲，媽祖回鑾預定在4月13日返回大甲，屆時預計仍會有大量人流車潮，不論參加大甲媽祖遶境或者是其他宗教節慶活動，請多加利用大眾運輸工具，但若需自行使用交通工具前往，務必遵循員警或義交指揮疏導，確實遵守道路交通安全規則，同時嚴禁有酒後駕車或其他違規行為，以避免發生交通事故，確保參加慶典活動市民合境平安。

台中市警局在大甲媽遶境期間執行取締酒駕、危險駕車專案。圖／台中市警局提供
台中市警局在大甲媽遶境期間執行取締酒駕、危險駕車專案。圖／台中市警局提供

台中市 大甲媽祖 酒駕

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