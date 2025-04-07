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南投太極峽谷擬設1.7公里空中纜車 規畫路線曝光

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投竹山太極峽谷園區地景壯闊，縣府擬建置空中觀光纜車，其中一站為八卦茶園。圖／南投縣政府提供
南投竹山太極峽谷園區地景壯闊，縣府擬建置空中觀光纜車，其中一站為八卦茶園。圖／南投縣政府提供

南投竹山太極峽谷天梯園區地景壯闊，被譽為「西部太魯閣」，縣府擬斥資逾7億元興建空中觀光纜車，初步規畫起點於天梯遊客中心，銜接竹林區、青龍瀑布、八卦茶園等景點，全長1.7公里，預計明年中下旬發包，發包後2年內完工。

竹山雖是南投4大市鎮之一，但近年發展停滯，人口外流嚴重，全鎮人口面臨5萬保衛戰，議長何勝豐及議員認為，當地需要新的刺激帶動經濟，其中太極峽谷自然景觀獨特，具觀光發展潛力，2022年於縣議會連署提案要求設置空中纜車。

觀光處長陳志賢今於縣務會議報告竹山天梯纜車設置進度，他指出，現正加緊辦理纜車系統開發前置作業，纜車路線及附屬設施細部規畫期中報告已於上月審查通過，將持續進行園區開發興辦計畫、水土保持規畫、用地取得及變更等作業。

他表示，竹山天梯纜車園區開發面積約9.8公頃，連同改善聯外道路、增闢停車場等，粗估總工程經費逾7億元，初步規畫纜車路線全長1.7公里，起點設於天梯遊客中心，在以竹林區作為轉運站，分別銜接青龍瀑布、八卦茶園等2景點。

而因纜車路線總長度低於2.5公里，依法規雖毋須環評，但縣府仍會配合自然景觀，採低度開發，並以點、線模式興設纜車系統，降低影響既有生態，目前也規畫峽谷景觀餐廳，且透過其地形高低差設置高空滑索、空中索道等探索遊憩設施。

縣府表示，竹山太極峽谷天梯纜車工程規畫設計或工程統包標案，力求在明年中下旬辦理發包，將採OT結合BOT方式營運；若發包順利，可望在發包後2年內完工，未來將能串連瑞龍瀑布、紫南宮、杉林溪等周邊景點，帶動地方觀光發展。

南投竹山太極峽谷園區地景壯闊，縣府擬建置空中觀光纜車，其中一站為青龍瀑布。圖／南投縣政府提供
南投竹山太極峽谷園區地景壯闊，縣府擬建置空中觀光纜車，其中一站為青龍瀑布。圖／南投縣政府提供
南投竹山太極峽谷地景壯闊，被譽為「西部太魯閣」，縣府擬建置空中觀光纜車，刺激當地觀光。圖／南投縣政府提供
南投竹山太極峽谷地景壯闊，被譽為「西部太魯閣」，縣府擬建置空中觀光纜車，刺激當地觀光。圖／南投縣政府提供
南投竹山太極峽谷地景壯闊，縣府擬建置空中觀光纜車，刺激當地觀光，起點將設在天梯遊客中心附近。圖／南投縣政府提供
南投竹山太極峽谷地景壯闊，縣府擬建置空中觀光纜車，刺激當地觀光，起點將設在天梯遊客中心附近。圖／南投縣政府提供

南投 景點 纜車

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