神鵰俠侶賣紅豆餅並擔任交通志工 守護學童21年不缺席

台中市北區立人國中交通志工黃啟晏，與妻子賴双鳳經營紅豆餅攤，夫妻倆也一起擔任交通志工，21年來每早站在路口守護學童，值勤從未遲到，黃啟晏榮獲交通部金安獎，賴双鳳也獲台中市政府優秀志工。

黃啟晏從事裱框工藝，並與妻子一起賣紅豆餅，夫妻倆每天擔任交通志工，成為他們生活中最重要任務。每天清晨6時，夫妻倆已整裝待發，7時前即站上崗位，看到學生因他們的指引平安過馬路、車輛有序通行，這份成就感，勝過一切。黃啟晏說，和妻子以陪伴孩子成長的單純理念，走進教育志工行列，沒想到這一走，就是20多年。

黃啟晏表示，20多年前加入時108個隊員，只有他1個男生，妻子賴双鳳也擔任交通志工，夫妻擔任交通志工從不缺席，被譽為交通志工「神鵰俠侶」，全心投入公益。

黃啟晏說，以前上放學要花快1小時疏導學生，現在學生數減少，約半小時就完成導護任務，但汽機車數量大增，須注意駕駛人是否違規或影響學生安全。見鄰近國小的家長還未來接學童，他會自動「加班」站在路口守護，等到家長來接孩子才收隊；他也分享站在路口，要注意面對汽車方向，掌握車子直行或轉彎提早預警。

交通局長葉昭甫表示，交通部每年評比各縣市道安工作，並舉辦「金安獎」，表揚全國道路交通安全有功單位及人員，其中導護志工是校園交通安全的無名英雄，很多像黃啟晏的志工付出心力不求回報，為社會注入滿滿正能量。