台中紅豆餅老闆投入交通志工 21年街頭守護孩童

在台中賣紅豆餅的黃啟晏多年前加入交通志工行列，每天上午7時準時上崗，引領學生過馬路，在街頭守護孩童，21年來風雨無阻協助校園安全，被稱是「學校最美的風景」。

台中市北區立人國中校門前有個身影，每天早上7時準報到，21年來日復一日站在街頭守護學童，他就是曾獲交通部金安獎的交通志工黃啟晏。除了裱框工藝、幫太太賣紅豆餅，擔任交通志工是黃啟晏生活中最重要的超級任務。中市交通局透過文字稿敘述他的故事。

黃啟晏和太太賴双鳳以陪伴孩子成長的單純理念，走進教育志工行列，從做著紅豆餅生意的小夫妻，轉身成為孩子們每天都能看到的安心守護者。20多個寒暑從不停歇，每天清晨6時夫妻整裝待發，7時前準時站上崗位，指引學生平安過馬路。

黃啟晏說，「20多年前加入時，108個隊員中只有我1個男生」，多年服務曾獲交通部頒發金安獎，太太賴双鳳也獲選台中市政府優秀志工，夫妻被譽為交通志工「神鵰俠侶」。賣紅豆餅要花時間備料，賴双鳳上午擔任交通志工從不缺席，學校老師或安親班來買紅豆餅還特別優惠，以愛心紅豆餅為學生加油。

少子化時代來臨，黃啟晏說，以前上放學要花快1小時疏導學生，現在學生人數減少，大約半小時就完成導護任務，不過相對汽機車數量大增，必須注意駕駛人是否違規或影響學生安全。有時黃啟晏見到鄰近國小的家長還沒來接學童，他也會自動「加班」站在路口守護，等到家長來接孩子才收隊。

立人國中校長舒富男表示，交通局在校門前設「通學區」標誌，行人專用的交通號誌加上交通導護，為學生通學提供雙重保障。黃啟晏不只是「揮手指揮」的交通志工，還能冷靜處理突發的火災現場、協助警方逮捕小偷，多年來黃啟晏擔任交通志工，風雨無阻的畫面是學校最美的風景。