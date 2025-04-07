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清明連假彰化員林集中金紙送焚化廠 減碳排逾8萬噸為救地球盡心力

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
清明連假彰化縣員林市清潔隊集中金紙送往溪州焚化廠集中焚燒，有效減少碳排。圖／員林市清潔隊提供
清明連假彰化縣員林市清潔隊集中金紙送往溪州焚化廠集中焚燒，有效減少碳排。圖／員林市清潔隊提供

清明連假結束，彰化縣員林市清潔隊統計全市集中清運5萬5080噸，比去年多1580公斤，全數運往實施淨爐科儀的溪州焚化廠集中焚燒，相當減少碳排8萬2620噸，等於種下近100棵大葉山欖樹吸收的碳排量，對降低空汙有顯著助力。

每逢重大節日會產生大量金紙，彰化縣環保局都宣導集中焚燒，今年清明連假前員林市清潔隊積極宣導，透過與宮廟、公墓等協調合作等多項作為，有效提升紙錢集中率，及配合環保局推動「以功代金」，與社福團體合作，鼓勵民眾以行善捐款取代焚燒紙錢，展現信仰文化結合公益環保的高度潛力與溫度。

根據員林市清潔隊統計，今年清明集中焚燒紙錢5萬5080噸，比去年增加1580公斤，若以一張紙錢重約3.2公克計算，今年比去年多集中處理近50萬張金紙，創下歷年新高，成果亮麗。

張道強表示，焚燒紙錢時，每公斤平均排放約1.5公斤二氧化碳，若燃燒劣質或非法添加化學藥劑的金紙，可能釋出有毒氣體或戴奧辛，汙染和危害健康的情形更嚴重，因此集中焚燒不僅是環保措施，更是守護市民健康，今年透過集中焚燒方式等於減碳超過8萬2620公斤，相當於種下近100棵大葉山欖樹能吸收的碳排放量。

張道強又說，在街邊或墓地燃燒紙錢，不僅造成大量煙塵，還可能因餘火未熄、風勢助燃等情況引發火警或危害人身安全，通過焚化廠集中處理提升燃燒效率，專業人員控管更能提高焚燒安全。他強調，推動紙錢集中燃燒並非削弱傳統祭拜儀式，而是期望在保有文化誠意的，同時讓環境與子孫的未來更加清淨與永續，減碳、減災、減空汙，誠意不減、環保加倍。

員林 減碳 環保局 金紙

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