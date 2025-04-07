北斗奠安宮古廟回家 第二屆董監事走馬上任動起來

大甲媽遶境進香過境彰化縣北斗地區，北斗奠安宮董事會選在人潮熱鬧期間，完成改選和第二屆董監事宣誓就職典禮，才剛就職，即日起展開迎接奠安宮古廟回北斗的艱巨任務；董事長陳在今表示，本屆董監事年輕化，一定可以推動。

財團法人北斗奠安宮董監事會4年一任，董事長得選得連任。第二屆董事、監事推選出董事長陳在、副董事黃志忠，向北斗奠安媽宣誓就職後視事，榮譽董事長劉國卿頒贈當選證書給陳在等人，陳在頒贈聘書給秘書長吳季冰。值得一提的是，董監事大換血，半數新面孔且都是青壯年，平均年齡下降近10歲。

董事長陳在感謝第一屆董監事努力協調北斗鎮公所、北斗地政與戶政，奠安宮的福德祠從位在巷弄147號改為門牌福德巷1號，這是大功德一件。他說，第二屆董監事年輕化，個個經營事業，一定能為北斗奠安宮接下來的任務發揮極大化力量。

陳在提到規畫在目前的北斗奠安宮停車場興建奠安宮宗教文化園區，將迎回北斗奠安宮古廟重建，感謝縣長王惠美和縣政府團隊協助完成停車場地目變更，新任董監事要接力進行都市計畫變更、香客大樓興建、遷建北斗奠安宮古廟等艱巨工作。

北斗奠安宮古廟1983年登錄為三級古蹟，被遷到台灣民俗村，民俗村因財務問題遭不明人士拆除和搬走園區內古建築的彩繪、花窗、青斗石等物件，可能畏懼媽祖降禍，唯有奠安宮完好無損，後來園區各項開發都不敢破壞奠安宮古廟，北斗奠安宮董事會已決定迎回古廟，將委託專家原磚原瓦搬運到北斗奠安宮停車場。

根據初步規畫，北斗奠安宮宗教文化園區將興建香客大樓，一樓作為文物展示館，二樓以上還在討論用途，奠安宮古廟將卜吉位重建，原有停車場地下化。