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台中捷運藍線首項機電工程標決標 力拼今年下半年動工
台中捷運藍線基本設計去年10月底獲中央核定，台中市府力拼今年動工，機電系統標經上網招標，今公告決標，由國際大廠新加坡科技電子有限公司、法商阿爾斯通運輸股份有限公司、中鼎工程股份有限公司及韓商現代樂鐵股份有限公司共同承攬，預計今年下半年動工，期望123年通車。
台中捷運藍線全長24.78公里，規劃西起台中港，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至東區帝國糖廠附近，市區採地下段施工，規劃地下車站12座，海線有高架車站8座，共設有20座車站，以及1座五級維修廠。
台中市捷運局長蘇瑞文表示，「BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」為台中捷運藍線首項工程標，工程決標，象徵捷運藍線將展開施工作業，標案涵蓋全球最先進通訊式列車控制(CBTC)的全自動無人駕駛系統，並納入台灣首座位於山坡地階梯式維修機廠，技術層次及施工難度高，因此開放國際廠商競標，廣納世界先進技術與經驗，盼打造安全穩定的捷運系統。
為確保台中捷運藍線通車進度，龍井機廠土建工程已併入該項統包工程內一併推動。另捷運藍線龍井機廠因地處山坡地形，工程造價較高，且施工技術具挑戰性，未來將採精密規劃設計與嚴格監造，確保施工品質。
蘇瑞文說，「台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」決標後，高架段及地下段的「土建細部設計(含監造)委託技術服務」將在4月中旬前公告招標，今年下半年也陸續展開水土保持計畫、植栽移植、工址探勘及整地作業，包括機廠行政大樓及捷運電聯車的細部設計作業，加速捷運藍線建設期程。
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