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遛寵物不繫繩不清便 南投將開罰

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投縣動物保護自治條例上路後，民眾帶寵物到公園、街道等公共場所均應繫繩或關籠，否則最高可開罰1.5萬元。遛狗示意圖，本報資料照片
南投縣動物保護自治條例上路後，民眾帶寵物到公園、街道等公共場所均應繫繩或關籠，否則最高可開罰1.5萬元。遛狗示意圖，本報資料照片

南投縣動物保護自治條例」待中央核定後將公布施行，未來遛寵物沒繫繩或不處理排泄物，經勸導再犯最高開罰1萬5000元，得按次處罰。另設陷阱「山吊」未經縣府許可製造、販售或使用，最高可處7萬5000元罰鍰。

隨動保意識抬頭，為提供動物友善環境，南投縣府農業處、家畜疾病防治所等單位去年邀集民意代表、動保團體等辦理座談會，並收集地方意見擬訂「南投縣動物保護自治條例」草案，目前送中央核定中。

縣府指出，「南投縣動物保護自治條例」共24條，其中，民眾務必注意，就算不具攻擊性的寵物，出入公共場所仍應由7歲以上者伴同，並使用鏈繩或防曬通風的箱籠，必要時加戴散熱透氣口罩，有便溺應立即清除，違者經勸導後再犯可處3000元至1萬5000元罰鍰，如不改善，得按次處罰。

而俗稱「山豬吊」的套索陷阱常造成流浪犬等動物死傷，自治條例明訂，針對未經縣府許可製造、販售或使用「山豬吊」套索等行為，將採重罰，最高可處7萬5000元罰鍰。

台北市上月發生比特犬連續攻擊路人事件，縣議員林芳伃、蔡宗智等臨時動議，請縣府應定期追蹤攻擊性強的犬隻是否合乎相關飼養規範，加強飼主管理的責任。

動物 南投縣

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