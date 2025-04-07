中市電動公車 今年拚總數376輛

中市131路公車4月共10輛電動公車加入營運，行駛霧峰、大里、中區、北區及北屯區等行政區。圖／台中市交通局提供 台中市公車熱門路線131路，4月起共10輛電動公車加入營運，拉抬全市電動公車總數達293輛。台中電動公車數原居全國第一，但捷順與四方電巴退出，電動公車大減。交通局長葉昭甫表示，今年總數可達376輛，慢慢回溫。

交通部訂2030年市區公車全面電動化，但公路局統計顯示，全台市區電動公車占比目前不到18％，六都倒數三名分別是桃園、新北及台中。台中市交通局表示，台中市區公車車輛數1329輛，目前電動車已上路293輛，預計今年底會有376輛上路，比例約占3成。

民進黨台中市議員黃守達批評，台中市今年底電動公車即使增加到376輛，比率僅3成，無法達成台中市SDGs中2025年電動公車占比4成的目標，市府還得加把勁，除輔導業者購置電動車，也應強化與公車業者的溝通與管理，去年曾發生停業業者閒置的電動公車起火燃燒，拖慢公車電動化進度，也造成公安危害。

交通局強調，未達期中目標的原因之一主要是電動車產能不足，很多客運業者反映，目前交通部補助合格車商僅5家，卻要供應全國公車業者的汰換，產能趕不上需求。

加上交通部公路局目前補助政策限制車商簽約後9個月內須交車，否則不予補助，客運業者考量車商如果來不及交付車輛，恐影響業者請領補助款，影響業者申請意願。

交通局表示，電動公車車價比較高，政府雖有購車補助，但業者需負擔的自籌費用仍比柴油車高，另疫情後運量下降仍未恢復，業者營收下降，整體現金流較緊，電動公車購車成本負擔大，客運業者主動更換意願低，寧願汰換較新車或添購柴油車。

葉昭甫表示，台中市區客運營運路線共有235條，包含梨山1路幸福巴士及低碳交通的電動公車等路線，行駛範圍遍及山海屯與市區，熱門路線131路公車從北屯到朝陽大學，今年4月加入10輛電動公車服務，行駛霧峰、大里、中區、北區及北屯區等行政區，串聯多個商業區、學區與住宅區，為上班族及學生提供便捷的公共運輸，電動公車版圖持續擴大。