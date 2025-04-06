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中市歡慶伊斯蘭開齋節與穆斯林同樂 送1元美金紀念福袋
台中清真寺今舉辦伊斯蘭開齋節慶祝活動，現場有特色清真市集、伊斯蘭宗教知識介紹、清真寺小朋友古蘭經朗誦表演及好禮抽獎，吸引許多穆斯林民眾到場歡慶。
台中市副秘書長林育鴻今到場，以印尼語「SELAMAT HARI RAYA EID UL FITR」，向所有穆斯林道賀，並分送市府特製的1元美金紀念福袋，表達祝福。
林育鴻說，他在英國求學時，最好的朋友也是穆斯林，時常跟他分享可蘭經中有很多包容的文化，每當他精神上需要鼓勵時，他的朋友就會朗誦可蘭經讓他聆聽，今天慶祝氛圍讓他感到溫馨，好像回到2、30年前求學的時光。
民政局長吳世瑋表示，開齋節是伊斯蘭教一年當中最重要的節日，感謝穆斯林社群及新住民朋友對台中多元文化發展的貢獻，歡迎更多穆斯林朋友來台中觀光旅遊、工作就業。
台中清真寺董事長馬源培說，感謝市府年年舉辦伊斯蘭開齋節慶祝活動，市府積極推動穆斯林在台中生活、工作等各方面的支持與建設，期望日後台中清真寺與台中市府攜手持續精進推廣友善穆斯林環境。
駐台北印尼經濟貿易代表處代表艾吏福提到，目前在台灣工作、學習、生活的印尼人民約40萬人，其中在台中就有4萬多人，開齋節相當於台灣的農曆新年，代表處在台灣設立36個據點，讓穆斯林朋友做禮拜，並感謝台中市府舉辦開齋節慶祝活動。
民政局指出，市府積極打造穆斯林友善城市，包括在高鐵台中站、國道清水服務區、梨山遊客中心、谷關遊客中心等場所都設有穆斯林祈禱室，相關旅遊業及醫療院所也都取得穆斯林友善認證，並持續推廣穆斯林清真認證食品，展現台中對穆斯林權益的維護，同時促進市民對伊斯蘭文化的理解。
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