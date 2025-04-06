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阿嬤感恩大甲媽遶境沿途溫暖餐食 換她帶一家人來發饅頭飲料
大甲媽遶境活動吸引愈來愈多親子共同參與，有來自台南的阿嬤自己做了饅頭來分享給香客，也號召散布在全省的家人一起來當志工為香客送上免費解渴飲料，最小志工小孫女才幼兒園，參與大甲媽遶境成為全家年度家族旅遊盛事。
大甲媽鑾轎今天上午從彰化市一路沿中山路經員林市、田尾鄉、北斗鎮等鄉鎮，目前鑾轎已到溪州鄉，沿途都有熱情民眾擺放各式點心、運動飲料等，讓香客隨時補充。
來自台南的林姓阿嬤一早也帶著一家十幾人來到田尾鄉中山路旁開始發送她自己做的饅頭，住在台北的孩子也帶著孫子一起來幫忙發飲料。
林姓阿嬤說，先前和家人連走了二年大甲媽遶境，沿途都有熱心人提供餐飲，讓她很感動，後來她覺得也該換她來回饋，把想法跟子女說，沒想到大家都說要跟她來當志工，去年就到彰化發飲料饅頭，今年小孫女竟早早問她「阿嬤什麼時候要再去發飲料?」，所以今年一家人又來彰化發送饅頭飲料，和大家結緣。
只見小朋友們連休息的小帳棚都帶來，還帶著小玩偶來陪他們當志工，小朋友們開心的幫忙發送飲料，參加大甲媽遶境，也成為小朋友學習服務和回饋的第一課。
大甲媽遶境也宛如地方宗教嘉年華，也有國旗控號召全國朋友接力在大甲媽行經沿線揮動大國旗助陣，他們說，他們沒有黨派訴求，就只是想用揮國旗表達愛國的心意。
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