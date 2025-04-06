受天候影響今起3天空品轉差 中市籲市民外出做好防護

依環境部及中央氣象署預報資料顯示，受高壓出海影響，東北風可能挾帶境外汙染物影響台灣及離島，今起3天中部地區空品有達「橘色提醒」等級之虞，指標汙染物為「臭氧八小時」及「細懸浮微粒」台中市政府會持續啟動應變措施並監控空氣品質狀況，也提醒敏感族群留意空品變化，外出請做好防護措施。

環保局說，受高壓出海影響，環經風場為東北風，東北風可能挾帶境外汙染物影響台灣及離島，影響程度視降雨情況及上游汙染物累積而有所變化。中南部位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，明後兩天則受高壓迴流影響，環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用，臭氧濃度易上升。今天指標汙染物為「臭氧八小時」，7、8日為「臭氧八小時」及「細懸浮微粒」。

環保局說，清明連假期間，市府仍持續執行應變措施，包括針對大型固定源加強查核、通知降載減排、啟用智慧監控科技執法。另也加強車輛影像辨識作業及營建工地加強灑水及道路洗掃，減少移動汙染源。

對於露天燃燒好發地區也啟動智慧監控巡查及餐飲業查核輔導等，減少逸散汙染，另亦配合環境部執行雲嘉南區域聯防應變等，共同維護中部空品區空氣品質，後續將視空品變化情形調整應變措施。