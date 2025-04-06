快訊

SBL／罷賽遭沒收比賽後 台啤教頭劉孟竹：今天正常出賽

不只財物鎖進保險箱 空服員住飯店會把3物品放入以保持衛生

台股明天將迎震撼？卓榮泰今邀官員赴官邸討論救市方案

聽新聞
0:00 / 0:00

受天候影響今起3天空品轉差 中市籲市民外出做好防護

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市環保局說，清明連假期間，市府仍持續執行減少汙染源等應變措施。圖／台中市政府提供
台中市環保局說，清明連假期間，市府仍持續執行減少汙染源等應變措施。圖／台中市政府提供

依環境部及中央氣象署預報資料顯示，受高壓出海影響，東北風可能挾帶境外汙染物影響台灣及離島，今起3天中部地區空品有達「橘色提醒」等級之虞，指標汙染物為「臭氧八小時」及「細懸浮微粒」台中市政府會持續啟動應變措施並監控空氣品質狀況，也提醒敏感族群留意空品變化，外出請做好防護措施。

環保局說，受高壓出海影響，環經風場為東北風，東北風可能挾帶境外汙染物影響台灣及離島，影響程度視降雨情況及上游汙染物累積而有所變化。中南部位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，明後兩天則受高壓迴流影響，環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用，臭氧濃度易上升。今天指標汙染物為「臭氧八小時」，7、8日為「臭氧八小時」及「細懸浮微粒」。

環保局說，清明連假期間，市府仍持續執行應變措施，包括針對大型固定源加強查核、通知降載減排、啟用智慧監控科技執法。另也加強車輛影像辨識作業及營建工地加強灑水及道路洗掃，減少移動汙染源。

對於露天燃燒好發地區也啟動智慧監控巡查及餐飲業查核輔導等，減少逸散汙染，另亦配合環境部執行雲嘉南區域聯防應變等，共同維護中部空品區空氣品質，後續將視空品變化情形調整應變措施。

為提醒民眾空品狀況，環保局已通知護理之家、復健機構、長照機構及社福機構，彈性調整相關活動及落實防護措施。連假以及媽祖遶境活動期間，各地民俗活動可能造成短時間汙染物濃度上升；另因空氣品質受到地形氣候影響，不確定性高，民眾仍需注意空品狀況，尤其敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間活動，減少劇烈運動並戴上口罩。

環境部及中央氣象署預報資料顯示，受高壓出海影響，東北風可能挾帶境外汙染物影響台灣及離島，今起3天中部地區空品有達「橘色提醒」等級之虞。圖／台中市政府提供
環境部及中央氣象署預報資料顯示，受高壓出海影響，東北風可能挾帶境外汙染物影響台灣及離島，今起3天中部地區空品有達「橘色提醒」等級之虞。圖／台中市政府提供
台中市環保局說，清明連假期間，市府仍持續執行減少汙染源等應變措施。圖／台中市政府提供
台中市環保局說，清明連假期間，市府仍持續執行減少汙染源等應變措施。圖／台中市政府提供

環保局 監控 空氣品質

延伸閱讀

中市公車131路新增10輛電動公車 年底全市總數破300輛

台東太麻里焚風飆37.1度 台東市風吹沙影響空品

空品拉警報！高溫臭氧濃度紅色警示 北部民眾減少室外活動

北部空品紅通通 中醫曝2類人增加、提醒多喝水

相關新聞

影／醉漢搶涼傘被打 顏清標：「大家要克制 不然會害到我」

大甲媽遶境活動今天中午已抵達彰化縣北斗鎮，不過今天凌晨在彰化市民生地下道前仍發生有醉漢要搶涼傘被人打，鎮瀾宮董事長顏清標...

受天候影響今起3天空品轉差 中市籲市民外出做好防護

依環境部及中央氣象署預報資料顯示，受高壓出海影響，東北風可能挾帶境外汙染物影響台灣及離島，今起3天中部地區空品有達「橘色...

武陵農場2隻黑天鵝敲門 原來餵早餐員工今天休假

武陵農場行政中心員工今天早上聽到有敲門聲，仔細看，原來是二隻黑天鵝在敲門，員工才想到，平常餵黑天鵝的員工今天休假，其他員...

大甲媽壓轎金這裡拿 縣府準備2萬份7日開放索取

大甲媽遶境活動今天上午從彰化市一路沿中山路經大村、員林等鄉鎮，中午媽祖鑾轎已到田尾鄉往北斗鎮行進中，彰化縣政府也準備了2...

台中大坑眺景秘境開箱 4月到大坑5號步道感受雲霧繚繞

台中市大坑5號山陵縱走步道海拔595至859公尺間，串聯大坑1號、2號、3號及4號登山步道，沿著步道行走可見山巒起伏，4...

中市公車131路新增10輛電動公車 年底全市總數破300輛

台中市公車131路4月起共10輛電動公車加入營運，全市電動公車總數達293輛。交通局長葉昭甫表示，市府去年已核定93輛電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。