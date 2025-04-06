影／醉漢搶涼傘被打 顏清標：「大家要克制 不然會害到我」

大甲媽遶境活動今天中午已抵達彰化縣北斗鎮，不過今天凌晨在彰化市民生地下道前仍發生有醉漢要搶涼傘被人打，鎮瀾宮董事長顏清標今天受訪時說「那應該不是我們的人吧，希望大家要克制自己，不然會害到我」。

大甲媽遶境活動今天上午從彰化市一路沿中山路經大村、員林等鄉鎮，中午媽祖鑾轎到達北斗鎮奠安宮後，要往溪州方向前進，而昨晚在彰化市永安街也因轎班換手時，發生推擠衝突，今天凌晨大甲媽通過彰化民生地下道前，疑似在自強路發生一名醉漢要搶涼傘，而被2名男子毆打，彰化警分局表示，現場當場壓制2人，帶回警局管束，依法究辦。

顏清標今天被媒體問到有人打搶涼傘者，他說「那應該不是我們的人吧」，也再次呼籲大家，不要這樣，希望大家要克制自己，否則會「害到我」。