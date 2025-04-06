武陵農場2隻黑天鵝敲門 原來餵早餐員工今天休假
武陵農場行政中心員工今天早上聽到有敲門聲，仔細看，原來是二隻黑天鵝在敲門，員工才想到，平常餵黑天鵝的員工今天休假，其他員工趕快帶黑天鵝到水池，幫牠們準備早餐，網友看到黑天鵝敲門討早餐後說「真有禮貌」。
武陵農場臉書小編今天早上PO照片，二隻黑天鵝站在行政中心門外，狀似敲門，小編寫「主人今天不在，黑天鵝寶貝上門來討飼料了」。
網友看到後照片後說真有禮貌，也有人說動物們的行為真聰明，一名網友寫「 稀客大駕光臨，快開中門迎接」。
武陵農場表示，在行政中心內的員工早上聽到敲門聲，看到二隻黑天鵝站大門口，用嘴敲門，才想到平常餵牠們的員工今天休假，趕快請人幫牠們準備早餐，餵飽有禮貌的黑天鵝。
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