南投福興溫泉區推環保工區 機具進場前先拿標章
南投縣政府在埔里開發福興溫泉區，為降低施工汙染空氣，環保局推動營造環保工地園區，管制施工機具進場前須進行檢測，確保引擎及排氣系統良好操作狀態，取得自主管理標章才能施工，有效抑制黑煙、廢氣等汙染排放，維護空氣品質。
縣府指出，仁愛廬山溫泉曾享「天下第一泉」美譽，但受辛樂克、莫拉克等颱風和地盤滑動影響，遭公告廢止風景區，後續覓地遷建埔里福興農場，以溫泉造鎮，遊客中心、溫泉水取供儲槽、廢汙水系統等公共設施已完工，業者陸續進駐動工。
而福興溫泉區為縣內重大建設，規畫引進無人自駕車接駁，結合其他智能科技服務，作為交通觀光結合智慧科技的示範區，打造全國第一座科技溫泉園區；為符合其綠能永續概念，並維護環境及民眾健康，環保局推動營造「環保工地園區」。
環保局表示，福興溫泉區開發工程，可預期將有大量機具進駐施工，易產生黑煙、廢氣等汙染，且世界衛生組織（WHO）已將柴油廢氣列為致癌物質，為維護空氣品質及有效管制施工機具排放黑煙，為此針對該溫泉區施工機具實施專區管制。
環保局長李易書說，環境部雖尚未訂定柴油引擎施工機具黑煙排放標準，但為改善施工黑煙排放，將針對每部進場的施工機具進行檢驗，確認取得自主管理標章才能進場前，促使落實自主性維修保養機具，確保引擎及排氣系統良好操作狀態。
若檢驗結果不透光率為小於等於0.5 m-1時核發金級標章，效期為3年；銀級檢測數值為0.6 m-1至0.8 m-1，效期為2年；普級為0.9 m-1至1.0 m-1，效期為1年，標章到期日前2個月應重新申請檢測，可望有效抑制黑煙、廢氣等汙染排放。
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