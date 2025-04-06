快訊

鴻海（2317）跌入投資價值區？大盤要穩再等等…留意非AI族群買點！

身心皆處於壓力下的明顯指標 專家揭5種常見睡姿透露健康狀況

贏在起跑點？她嘆家教學生家境好「什麼都有」：從小背愛馬仕

南投福興溫泉區推環保工區 機具進場前先拿標章

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣環保局在埔里福興溫泉區營造環保工地園區，管制施工機具進場前須進行排氣檢測，取得自主管理標章，降低空氣汙染。圖／南投縣議員陳宜君提供
南投縣環保局在埔里福興溫泉區營造環保工地園區，管制施工機具進場前須進行排氣檢測，取得自主管理標章，降低空氣汙染。圖／南投縣議員陳宜君提供

南投縣政府在埔里開發福興溫泉區，為降低施工汙染空氣，環保局推動營造環保工地園區，管制施工機具進場前須進行檢測，確保引擎及排氣系統良好操作狀態，取得自主管理標章才能施工，有效抑制黑煙、廢氣等汙染排放，維護空氣品質

縣府指出，仁愛廬山溫泉曾享「天下第一泉」美譽，但受辛樂克、莫拉克等颱風和地盤滑動影響，遭公告廢止風景區，後續覓地遷建埔里福興農場，以溫泉造鎮，遊客中心、溫泉水取供儲槽、廢汙水系統等公共設施已完工，業者陸續進駐動工。

而福興溫泉區為縣內重大建設，規畫引進無人自駕車接駁，結合其他智能科技服務，作為交通觀光結合智慧科技的示範區，打造全國第一座科技溫泉園區；為符合其綠能永續概念，並維護環境及民眾健康，環保局推動營造「環保工地園區」。

環保局表示，福興溫泉區開發工程，可預期將有大量機具進駐施工，易產生黑煙、廢氣等汙染，且世界衛生組織（WHO）已將柴油廢氣列為致癌物質，為維護空氣品質及有效管制施工機具排放黑煙，為此針對該溫泉區施工機具實施專區管制。

環保局長李易書說，環境部雖尚未訂定柴油引擎施工機具黑煙排放標準，但為改善施工黑煙排放，將針對每部進場的施工機具進行檢驗，確認取得自主管理標章才能進場前，促使落實自主性維修保養機具，確保引擎及排氣系統良好操作狀態。

若檢驗結果不透光率為小於等於0.5 m-1時核發金級標章，效期為3年；銀級檢測數值為0.6 m-1至0.8 m-1，效期為2年；普級為0.9 m-1至1.0 m-1，效期為1年，標章到期日前2個月應重新申請檢測，可望有效抑制黑煙、廢氣等汙染排放。

南投縣環保局在埔里福興溫泉區營造環保工地園區，管制施工機具進場前須進行排氣檢測，取得自主管理標章，降低空氣汙染。圖／南投縣議員陳宜君提供
南投縣環保局在埔里福興溫泉區營造環保工地園區，管制施工機具進場前須進行排氣檢測，取得自主管理標章，降低空氣汙染。圖／南投縣議員陳宜君提供

溫泉 環保局長 空氣品質

延伸閱讀

外籍移工深夜放煙火沒人管 南投南崗工業區外居民抗議受不了

信義鄉山老鼠猖獗 警清查100處工寮抓到22名非法移工

蒜頭糖廠媽祖諭示巡境台積電嘉義廠工區 賜福再帶動地方經濟

南投濁水溪沿線農村6條遊程開跑 看生態賞工藝

相關新聞

南投移工徹夜放煙火 民眾求管制

南崗工業區外籍移工多，移工歡度節慶施放煙火，影響周邊居民安寧，縣議員沈夙崢質疑縣府竟同意煙火可放到隔天清晨8時。縣府表示...

影／醉漢搶涼傘被打 顏清標：「大家要克制 不然會害到我」

大甲媽遶境活動今天中午已抵達彰化縣北斗鎮，不過今天凌晨在彰化市民生地下道前仍發生有醉漢要搶涼傘被人打，鎮瀾宮董事長顏清標...

武陵農場2隻黑天鵝敲門 原來餵早餐員工今天休假

武陵農場行政中心員工今天早上聽到有敲門聲，仔細看，原來是二隻黑天鵝在敲門，員工才想到，平常餵黑天鵝的員工今天休假，其他員...

大甲媽壓轎金這裡拿 縣府準備2萬份7日開放索取

大甲媽遶境活動今天上午從彰化市一路沿中山路經大村、員林等鄉鎮，中午媽祖鑾轎已到田尾鄉往北斗鎮行進中，彰化縣政府也準備了2...

台中大坑眺景秘境開箱 4月到大坑5號步道感受雲霧繚繞

台中市大坑5號山陵縱走步道海拔595至859公尺間，串聯大坑1號、2號、3號及4號登山步道，沿著步道行走可見山巒起伏，4...

中市公車131路新增10輛電動公車 年底全市總數破300輛

台中市公車131路4月起共10輛電動公車加入營運，全市電動公車總數達293輛。交通局長葉昭甫表示，市府去年已核定93輛電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。