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台中大坑眺景秘境開箱 4月到大坑5號步道感受雲霧繚繞

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大坑步道有很多人登山休閒，4月到大坑5號步道可感受雲霧繚繞氛圍。圖／台中市觀旅局提供
台中市大坑步道有很多人登山休閒，4月到大坑5號步道可感受雲霧繚繞氛圍。圖／台中市觀旅局提供

台中市大坑5號山陵縱走步道海拔595至859公尺間，串聯大坑1號、2號、3號及4號登山步道，沿著步道行走可見山巒起伏，4月到5號步道，不同時間點可感受到萬里晴朗，也可能遇到雲霧繚繞氛圍。

台中市政府觀光旅遊局長林美秀表示，遊客導航到「大坑5號登山步道」，可找到登山口可愛的山陵縱走入口意象，步道沿途設置多處觀景平台及涼亭供休息賞景，還可到制高點—頭嵙山「859M三角點」拍張合照。

她推薦大坑5號步道沿著稜線行經二嵙山及頭嵙山，沿山稜而行，可經歷多處視野良好的展望點，沿途經過多棵大松樹，高聳的樹木讓人感受著山林的神聖感，是賞山景放鬆心情不可錯過的路線，不同時間點上山可能感受到萬里晴朗、視野遼闊，也可能感受到雲霧繚繞，宛如置身仙境。

觀旅局表示，大坑5號山陵縱走步道因應步道所在路段環境特質，主要設置形式有水泥階梯、木製階梯、相思木棧道及自然路徑等形式，登山健行可感受行走於與自然地形相融合的步道環境。

步道沿途設有逍遙亭、行易亭、怡樂亭、獅子亭、黑松亭、高峰亭、頭嵙亭等多處涼亭，還有多處觀景平台可以眺望遠景，提供步道所在的頭嵙山層地質介紹，眺景可見景色介紹等知識性豐富的導覽牌。

台中市風管所提醒，5號山陵縱走步道難度屬休閒級登山步道，全長1.4公里，步行時間約1.5小時，若要前往建議預留2至3小時探訪時間，才能悠閒坐在涼亭或觀景平台賞山景，享受遠離塵囂的氛圍。建議到5號步道的方式，除了開車到登山口外，一般遊客均由1號、2號、3號、4號及5-1號登山步道登山銜接串聯。

台中市 登山步道 萬里

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