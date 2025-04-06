聽新聞
0:00 / 0:00
中市公車131路新增10輛電動公車 年底全市總數破300輛
台中市公車131路4月起共10輛電動公車加入營運，全市電動公車總數達293輛。交通局長葉昭甫表示，市府去年已核定93輛電動公車將陸續投入服務，今年電動公車總數將可達376輛，相當每年可減碳0.66公噸。
台中市截至今年2月，全市共1300多輛公車，電動公車具低噪音、低碳排、行駛平穩、無障礙設計等特性，交通局鼓勵業者在公車汰舊換新時添購電動公車，輔導業者將老舊公車汰換為電動公車，除積極向中央爭取補助，也邀集各業者召開會議，聆聽客運業心聲。
葉昭甫表示，台中市區客運營運路線共有235條，包含梨山1路幸福巴士及低碳交通的電動公車等路線，行駛範圍遍及山海屯與市區，131路公車今年4月加入10輛電動公車服務，行駛霧峰、大里、中區、北區及北屯區等行政區，串聯多個商業區、學區與住宅區，為上班族及學生提供便捷的公共運輸，電動公車版圖再擴大。
葉昭甫說，台中市已有283輛電動公車上路服務，市府去年核定93輛電動公車，今年將陸續投入服務，總數將可達376輛，今年也會有業者再提出申請計畫。
交通局指出，電動公車皆全面搭載先進駕駛輔助系統(ADAS)，加強行車安全、降低行車風險，讓駕駛員透過先進設備輔助即時掌握路況，提升民眾乘車安全。另為增加電動公車辨識度，車頭及車尾塗裝為「白底綠閃電」圖案，吸引民眾多搭乘電動公車，交通局將持續輔導業者購置電動車型，推動汰舊換新，提供更友善、便捷的公共運輸環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言