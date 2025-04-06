中市公車131路新增10輛電動公車 年底全市總數破300輛

台中市公車131路4月起共10輛電動公車加入營運，全市電動公車總數達293輛。交通局長葉昭甫表示，市府去年已核定93輛電動公車將陸續投入服務，今年電動公車總數將可達376輛，相當每年可減碳0.66公噸。

台中市截至今年2月，全市共1300多輛公車，電動公車具低噪音、低碳排、行駛平穩、無障礙設計等特性，交通局鼓勵業者在公車汰舊換新時添購電動公車，輔導業者將老舊公車汰換為電動公車，除積極向中央爭取補助，也邀集各業者召開會議，聆聽客運業心聲。

葉昭甫表示，台中市區客運營運路線共有235條，包含梨山1路幸福巴士及低碳交通的電動公車等路線，行駛範圍遍及山海屯與市區，131路公車今年4月加入10輛電動公車服務，行駛霧峰、大里、中區、北區及北屯區等行政區，串聯多個商業區、學區與住宅區，為上班族及學生提供便捷的公共運輸，電動公車版圖再擴大。

葉昭甫說，台中市已有283輛電動公車上路服務，市府去年核定93輛電動公車，今年將陸續投入服務，總數將可達376輛，今年也會有業者再提出申請計畫。