其人其事／收集研究本土文物 陳水木期望辦展覽

苗栗縣65歲本土文史工作者陳水木，從小家境困苦，國中畢業後拿了50元離家外出打拚，做過不少社會底層工作，因緣際會接觸本土古文物產生濃厚興趣，四處蒐集交易營生，多年來也投身田野調查、專注研究文史，替台灣平埔族群的文化傳承做出貢獻。

陳水木說，30年前接觸到本土古文物的交易圈子，意外從自己家族中發現一張清朝康熙58年間的契約書，如獲至寶，從內容窺見到來台祖先與吞霄社眾番以物交換土地的歷史，越讀越有興致，也讓他開始多方蒐集道卡斯族相關的契約古文書。

「能將興趣結合職業是一種幸福！」陳水木說，就這樣一邊買一邊賣，還不斷從中考究歷史脈絡，生活也逐漸趨穩；自己雖然學歷只有國中畢業，但累積大量本土文史知識後，進而投身文獻田野調查與記錄，還出版書籍、從事講師、導覽工作。

陳水木蒐集到的古文物可區分七大類，以平埔族古文書（契約）最多，像是通霄土城黃家拓墾歷史古文書、台灣四大家族之一的新竹林家老物件、苗栗縣前縣長劉政鴻家族（平埔新港社）古文書，及道卡斯族大甲東社的大甲東窯陶品等，粗估總市值破億元。

雖然已屆退休年齡，但陳水木仍時常透過臉書「道卡斯文史工作室」分享收藏的古文物及來源考證供人參究，看著滿屋子古文物，最大願望有固定場所對外展覽，讓台灣珍貴的本土歷史傳承下去。