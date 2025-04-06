台中揚水站卡路中央 遷建6月完工

台中市高工路揚水站原設置在道路中央，車輛經過維修孔蓋常產生噪音，影響住家安寧，居民盼遷建；水利局去年編列5000萬元預算，將位置從路中移至路旁，同時增加輸送量與自動化設備，將大幅改善居民生活品質，預計今年6月完工。

水利局指出，汙水下水道系統主要靠重力輸送，但有部分地形障礙無法單純依靠重力，揚水站便是用來克服重力障礙的設備；高工路揚水站屬於福田汙水下水道系統的一部分，20多年前規畫時，當地住戶較少，便直接將揚水站建置在台中高工前的高工路車道底下。

隨著都市發展，台中高工附近住戶增加，位於路中的揚水站衍生不少問題。水利局表示，一直接獲里長或民眾陳情，表示車輛駛經高工路時，輪胎壓到揚水站的維修人孔蓋板，不僅產生噪音，也容易使孔蓋損壞。

水利局規畫遷建高工路揚水站，從路中移到路旁，位於高工路與台中高工中間，並更新設備，增加一定輸送量也導入自動化設計理念；市府去年編列5000萬元經費，7月開工，預計今年6月完工。

水利局也呼籲，揚水站每天24小時都要輸送汙水到汙水處理廠，設備故障時必須立刻維修，請民眾勿將菜渣、廚餘、抹布等異物或過量油脂排放到汙水下水道，減少維修人員忍受惡臭清除菜渣、垃圾與油脂的次數。