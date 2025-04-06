南投移工徹夜放煙火 民眾求管制

南崗工業區外籍移工多，移工歡度節慶施放煙火，影響周邊居民安寧，縣議員沈夙崢質疑縣府竟同意煙火可放到隔天清晨8時。縣府表示，僅公告耶誕節和跨年不受時間管制，但其他節日或在道路施放煙火依舊禁止，將由警方配合消防局加強巡邏取締。

今年農曆過年時，南崗工業區周邊工業路、南崗路，民眾質疑移工深夜到凌晨施放鞭炮、甚至高空煙火，除影響安寧及交通，也擔心造成火災，卻未見相關單位制止？

縣議員沈夙崢說，據她瞭解，移工徹夜放鞭炮煙火是縣政府允許，但依據噪音管制法規定，晚間10時至隔天清晨7時，不得施放高空煙火、爆炸音類煙火，埔里媽祖遶境為避免干擾安寧，都改用電子鞭炮，為何縣府同意移工深夜施放煙火。

南投縣政府表示，南投縣噪音管制區內禁止從事妨害生活環境安寧行為，包括施放煙火，但元旦、春節、元宵節、清明節、端午節、中元節、中秋節、國慶日、除夕及迎神遶境等國家慶典及民俗節慶，不予管制。

縣政府去年公告耶誕夜及跨年夜因應民俗風情，當晚10時到隔天上午8時可施放一般爆竹煙火。

一般民眾放煙火慶祝，大都適可而止，但外籍移工慶祝節日，往往通宵達旦放煙火，也造成居民困擾，其他縣市工業區周邊，也同樣出現移工放煙火玩太嗨遭居民抗議。

南投縣消防局表示，雖然未限制管制時間，但僅限一般煙火，仍禁止施放高空煙火或在道路施放，縣府會加強宣導，要求廠商請移工注意相關規定，對於違規施放煙火，影響安寧或交通安全，也會配合警方加強巡邏取締。