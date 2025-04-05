彰化市長騎機車未戴安全帽 表示道歉及願繳違規罰款
大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香預定駐駕彰化南瑤宮，彰化市長林世賢今天騎機車忙著張羅相關事宜，卻被民眾拍到未戴安全帽，並PO上臉書社群「彰化人大小事」，有人稱讚他最親民，卻另有更多人指他違反交通規則聲稱要檢舉，林世賢隨後留言道歉，表示會去繳罰款。
未戴安全帽騎乘機車，依道路交通管理處罰條例可罰500元，林世賢在留言區表示：「錯誤的示範，貪圖方便，誠心的道歉，我會去繳罰款」。
林世賢也是彰化南瑤宮的管理人，大甲媽歷年來程遶境彰化市，都會駐駕彰化南瑤宮。林世賢說，他從清晨便開始跑行程，並前往宮廟巡視，感謝志工們為媽祖遶境奉獻的辛勞，為了避開人潮，只好騎機車穿梭在小路間，但幾乎都有戴上安全帽。
林世賢卻在下午被眾拍到，他穿著「彰化市長林世賢」背心，戴著鴨舌帽上路，被民眾拍到影像，PO上臉書社群「彰化人大小事」，拍到照片的民眾形容是「最親民的市長」，卻有民眾發現市長林世賢竟沒戴安全帽騎機車，提醒「哇！遇到市長巡視宮廟，不過要記得安全帽，安全第一」。
但也有人吐槽林世賢做了不好示範，甚至表示要提出檢舉，林世賢隨即迅速在底下留言表示道歉，並願意罰款，也獲得不少人稱讚，認為林世賢未硬拗，知錯能改。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言