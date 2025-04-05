外籍移工深夜放煙火沒人管 南投南崗工業區外居民抗議受不了

南崗工業區外籍移工多，移工配合節慶施放煙火，影響周邊居民安寧。縣議員沈夙崢說，縣府竟同意煙火可放到隔天清晨8時。南投縣政府表示，僅公告耶誕節和跨年不受時間管制，但其他節日或在道路施放煙火依舊禁止，將由警方配合消防局加強巡邏取締。

今年農曆過年時，南崗工業區周邊工業路、南崗路深夜甚至凌晨都有人施放鞭炮、甚至高空煙火，徹夜不絕，讓居民忍無可忍。質疑外籍移工亂放鞭炮、煙火慶祝，明顯妨害安寧，更擔心引發火災、影響交通安全，為何不見相關單位制止？

縣議員沈夙崢說，據她瞭解外籍移工徹夜放鞭炮煙火是縣政府允許，她還不相信，因為依據噪音管制法規定，晚間10時至隔天清晨7時，不得施放高空煙火、爆炸音類煙火，已是全民共識，埔里媽祖遶境為了避免干擾安寧，都改用電子鞭炮，為何縣府同意民眾深夜施放煙火，嚴重妨害安寧。

南投縣政府表示，南投縣噪音管制區內禁止從事妨害生活環境安寧行為，包括施放煙火，但元旦、春節、元宵節、清明節、端午節、中元節、中秋節、國慶日、除夕及迎神遶境等國家慶典及民俗節慶，不予管制。

縣政府去年公告耶誕夜及跨年夜因應民俗風情，可施放一般爆竹煙火，時間從當晚10時到隔天上午8時。一般民眾放煙火慶祝，大多適可而止。但外籍移工慶祝節日，往往通宵達旦，也造成居民困擾，其他縣市工業區周邊，也同樣出現移工放煙火玩太嗨遭居民抗議。