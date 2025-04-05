快訊

川普對等關稅保健食品「海嘯第一排」 業者苦笑：好像不降也不行

川普關稅大刀…賴總統終露面高舉「至少我們還有音樂」她怒轟：在躲什麼？

聽新聞
0:00 / 0:00

外籍移工深夜放煙火沒人管 南投南崗工業區外居民抗議受不了

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
春節期間外籍移工深夜施放煙火，連國道三號監視器都可看見。圖／翻攝國道監視器畫面
春節期間外籍移工深夜施放煙火，連國道三號監視器都可看見。圖／翻攝國道監視器畫面

南崗工業區外籍移工多，移工配合節慶施放煙火，影響周邊居民安寧。縣議員沈夙崢說，縣府竟同意煙火可放到隔天清晨8時。南投縣政府表示，僅公告耶誕節和跨年不受時間管制，但其他節日或在道路施放煙火依舊禁止，將由警方配合消防局加強巡邏取締。

今年農曆過年時，南崗工業區周邊工業路、南崗路深夜甚至凌晨都有人施放鞭炮、甚至高空煙火，徹夜不絕，讓居民忍無可忍。質疑外籍移工亂放鞭炮、煙火慶祝，明顯妨害安寧，更擔心引發火災、影響交通安全，為何不見相關單位制止？

縣議員沈夙崢說，據她瞭解外籍移工徹夜放鞭炮煙火是縣政府允許，她還不相信，因為依據噪音管制法規定，晚間10時至隔天清晨7時，不得施放高空煙火、爆炸音類煙火，已是全民共識，埔里媽祖遶境為了避免干擾安寧，都改用電子鞭炮，為何縣府同意民眾深夜施放煙火，嚴重妨害安寧。

南投縣政府表示，南投縣噪音管制區內禁止從事妨害生活環境安寧行為，包括施放煙火，但元旦、春節、元宵節、清明節、端午節、中元節、中秋節、國慶日、除夕及迎神遶境等國家慶典及民俗節慶，不予管制。

縣政府去年公告耶誕夜及跨年夜因應民俗風情，可施放一般爆竹煙火，時間從當晚10時到隔天上午8時。一般民眾放煙火慶祝，大多適可而止。但外籍移工慶祝節日，往往通宵達旦，也造成居民困擾，其他縣市工業區周邊，也同樣出現移工放煙火玩太嗨遭居民抗議。

南投縣消防局表示，雖然未限制管制時間，但僅限一般煙火，仍禁止施放高空煙火或在道路施放，縣府會加強宣導，要求廠商請移工注意相關規定，對於違規施放煙火，影響安寧或交通安全，也會配合警方加強巡邏取締。

南投縣政府公告耶誕、跨年可施放煙火，但外籍移工亂放煙火，引發居民不滿。圖／南投縣政府提供
南投縣政府公告耶誕、跨年可施放煙火，但外籍移工亂放煙火，引發居民不滿。圖／南投縣政府提供

南投縣 移工 跨年

延伸閱讀

信義鄉山老鼠猖獗 警清查100處工寮抓到22名非法移工

移工需求持續攀升 統振、東聯互動營運穩增長

虛驚！緊鄰台積電高雄廠公共工程冒驚人黑煙 火已撲滅

新北工安意外！2外籍移工清鋼瓶 疑吸入一氧化碳昏迷送醫

相關新聞

彰化東螺溪路殺動物調查 首見強勢外來種證明已被入侵

彰化縣東螺溪水綠廊道工程進行中，東螺溪生態教育園區環保志工隊沿著施工的河岸道路調查「路殺」，發現強勢外來種斑腿樹蛙，還有...

外籍移工深夜放煙火沒人管 南投南崗工業區外居民抗議受不了

南崗工業區外籍移工多，移工配合節慶施放煙火，影響周邊居民安寧。縣議員沈夙崢說，縣府竟同意煙火可放到隔天清晨8時。南投縣政...

南投殯儀館二期明年初啟用 彰化火葬場停擺

南投縣立殯儀館3年前擴建，二期工程主體將在5月完工，加上內部裝修及一、二期銜接，預計明年初啟用，增加禮廳7間、獨立靈堂2...

地方采風／彰縣四芳社區生態公園美 劇組愛取景、適合小旅行

彰化縣永靖鄉四芳社區投入社區營造十多年，成功復育螢火蟲、獨角仙，櫻花、黃花風鈴木、落羽松，隨季節為社區「換裝」，古厝歷史...

台中119處露營場管制水汙染

水汙法修正將水汙染管制區內露營場納入管制，今年3月上路，無汙水設備的露營場將開罰。台中市有119處露營場納入管制，逾半洗...

彰化風水寶地清明人潮多 社頭鄉農會奉茶擺攤行銷

彰化縣社頭鄉朝興公園化公墓背坐八卦山，面對彰化平原，吸引鄰近鄉鎮市民把先人送到這裡長眠，鄉農會看準清明連假商機，一連6年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。