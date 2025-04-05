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地方采風／彰縣四芳社區生態公園美 劇組愛取景、適合小旅行

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
四芳社區打造公園特色還兼具環保理念，還有日韓藝術家打造「五色之間」裝置藝術作品。記者林宛諭／攝影
四芳社區打造公園特色還兼具環保理念，還有日韓藝術家打造「五色之間」裝置藝術作品。記者林宛諭／攝影

彰化縣永靖鄉四芳社區投入社區營造十多年，成功復育螢火蟲、獨角仙，櫻花、黃花風鈴木落羽松，隨季節為社區「換裝」，古厝歷史人文氣息濃厚，吸引遊客探訪、劇組借景拍攝，還發展成小旅行旅遊路線。

「這些遊具和裝置藝術都是志工動手做的哦！」四芳社區生態公園處處有美景兼具環保理念，社區發展協會理事長陳雍讓相當自豪，公園內「五色之間」裝置藝術是大葉大學教師、日韓夫妻檔藝術家吉田敦、宋周妍的作品，參加八卦山天空步道裝置藝術後，落腳生態公園，增添藝術氣息。

陳雍讓說，生態公園原是遷葬公墓，十多年前雜草叢生髒亂不堪，他號召居民動手整理，透過爭取「農村再生計畫」經費，一步步打造成為社區最美景點，更配合彰化環保局設空品淨化區，多次獲政府表揚。

生態公園遍植各式樹木，不僅有花卉可欣賞，生態池水面倒映落羽松的美麗景致，吸引電視劇組多次取景。公園賞景步道也貼心設計，長輩和身障者也能坐輪椅逛公園，許多長輩繞著公園散步，一天運動量也足夠了。

永靖早期種植荖葉，為了幫荖葉轉型找出路，四芳社區和中興大學合作提煉荖葉精油，開發荖葉香膏、荖葉枝仔冰，甚至將荖葉入菜，在地農民也在生態池旁以自然農法種植茶樹，生產茶樹精油，茶樹錯落有致為社區增添一景。

陳雍讓表示，頂新和德文教基金會贊助社區興建五星級廚房，平常提供關懷據點長輩用餐，機關團體預約觀摩或小旅行時，還能料理出在地農村風味餐。

生態池附近也有不少傳統三合院，包括陳家、胡家、楊家古厝及芳濟宮等，傳達傳統農村人文風情，吸引網紅拍下美景，成為小旅行熱門路線。

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