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南投殯儀館二期明年初啟用 彰化火葬場停擺

聯合報／ 記者江良誠簡慧珍／連線報導
南投縣立殯儀館2期工程主體接近完工，預計明年初營運，紓解禮廳、靈堂設施不足壓力。記者江良誠／攝影
南投縣立殯儀館2期工程主體接近完工，預計明年初營運，紓解禮廳、靈堂設施不足壓力。記者江良誠／攝影

南投縣殯儀館3年前擴建，二期工程主體將在5月完工，加上內部裝修及一、二期銜接，預計明年初啟用，增加禮廳7間、獨立靈堂27間及停車場，可望紓解縣立殯儀館設施不足的壓力，提供更完善的殯葬環境。

南投縣僅南投市、名間鄉有公立殯儀館，過去民眾習慣在住家辦喪事，隨時代轉移，喪禮改在殯儀館舉辦居多，縣立殯儀館設施老舊，禮廳、靈堂難以滿足殯葬需求。縣政府2022年籌措4億元經費，在南投市縣立殯儀館東側擴建二期工程。

清明連假，縣立殯儀館禮廳舉辦告別式相當緊湊，小靈堂不足只能設置臨時靈堂暫厝牌位，周邊道路也因參加喪禮、掃墓民眾太多，停車困難，民眾都期待，殯儀館二期工程能早日啟用。

南投縣民政處表示，縣立殯儀館在1981年完工，有各級禮廳4間、獨立靈堂12間、冰櫃38屜。隨國人喪儀觀念改變，近年禮廳、靈堂不敷使用，縣府利用殯儀館東側用地擴建二期工程，面積8050平方公尺，興建服務中心、祭祀大樓及大體中心及60格汽機車停車格。

硬體工程將在5月完工，規畫禮廳7間、靈堂27間，冰櫃數量增加至120屜，隨後進行內部裝修及1、2期工程銜接，預計明年初正式投入營運，提供縣民更好的治喪環境。

彰化縣火葬場預定設在芳苑鄉草湖村，引起芳苑、二林鎮居民不滿，成立反火葬場自救會，縣政府今年舉辦說明會，引起自救會強烈抗議，目前規畫進度停擺。彰化縣政府表示，尊重自救會訴求，希望用客觀的數據、資料爭取縣民支持，共同解決彰化無火葬場的問題；生命園區正進行環評監測與民意調查，完成後將對外公告。

南投縣 殯儀館 火葬場

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