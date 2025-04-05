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台中119處露營場管制水汙染

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中市環保局人員查核露營場汙水處理設施。圖／台中市環保局提供
台中市環保局人員查核露營場汙水處理設施。圖／台中市環保局提供

水汙法修正將水汙染管制區內露營場納入管制，今年3月上路，無汙水設備的露營場將開罰。台中市有119處露營場納入管制，逾半洗手台汙水未收集，對於不合格業者，環保局將持續追蹤至改善為止。

交通部觀光署統計，全國總計1906處露營場，位於水汙染管制區有1861處，占比達97.6%。去年1月16日環境部修正公告「禁止足使水汙染行為」，規範水汙染管制區內的露營場必須收集汙水，並設置建築汙水處理設施，排放水質需符合放流水標準，今年3月1日生效上路。

台中環保局表示，此次新規管制對象為露營場沖洗式廁所排水，以及浴室、洗手台等生活雜排水，各露營場得依服務量能及場域特性，規畫適合的汙水處理設施，違者可罰3萬元至300萬元，另處理後的排水應符合建築物汙水處理設施放流水標準，違者罰3千元至30萬元。

環保局說明，環保局第一階段輔導調查，119處受管制的露營場中，多數已配合設置廁所、浴室汙水處理，但逾半洗手台汙水未收集處理，現場實勘的10處中，3家不合格，也多為洗手台汙水未收集處理，對於不合格業者，納入輔導名單，持續追蹤至改善為止。

環保局提醒民眾，在選擇露營場時，除考量場地的設施與服務，也需更加注意汙水處理是否符合規定，一起為環境把關，也提醒業者應盡早完成汙水處理設施，確保營地環境整潔，提升遊客體驗，維持永續發展的生態旅遊環境。

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