盧秀燕擔任中信兄弟開球嘉賓 加碼送日本紀念球

中信兄弟今天在台中洲際棒球場迎來主場開幕戰。市長盧秀燕擔任開球嘉賓，她預祝球隊挑戰總冠軍連霸順利，更準備在日本考察時帶回的「讀賣巨人東京紀念球」送給幸運球迷。

盧秀燕賽前到球隊休息區為球員打氣，除致贈全隊東泉辣椒醬口味的太陽餅禮盒及運動營養補給品，也特別關心球員練習及備戰狀況。適逢兒童節，還準備賀生禮送給近期喜獲新生兒的球員們，盼選手積極奮戰之餘，也兼顧家庭生活。

盧秀燕表示，中信兄弟是台中的地主隊，每年例行賽開幕與總冠軍賽前，她都會親自到球場為球員打氣，也會在比賽期間化身球迷，與市民一起在球場或府前廣場觀賽、為球隊吶喊。

台中市政府表示，盧秀燕日前到日本東京巨蛋交流時，特別帶回了「讀賣巨人東京紀念球」要送給愛棒球、挺台中的球迷，即日起至4月6日晚上12時止，到市長臉書按讚，留言寫下對中信兄弟的應援小語，有機會可以得到紀念球，得獎名單4月7日下午5時公布。